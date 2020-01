Los procesos electorales como el que se desarrolla este domingo en el Perú siempre son tema de discusión y polémica, pero también de celebración por la libertad de ejercer nuestro derecho democrático. Por esa razón, revisamos documentales, series y libros que abordan este crucial ejercicio.

1 “Fear and Loathing on the Campaign Trail’72” ( 1973 ) / Hunter S. Thompson

El creador del periodismo gonzo reúne sus artículos de “Rolling Stone” sobre la campaña presidencial del 72, donde atestigua el sinsentido de la política con una botella de ginebra al lado: una herramienta para comprender un mundo de falsas promesas.

2 “1920: The Year of the Six Presidents” ( 2006 ) / David Pietrusza

Los comicios de 1920 en Estados Unidos son recordados como uno de los más dramáticos de la historia, porque compitieron seis candidatos que fueron o serían presidentes. Además, marcó un antes y un después por los diversos avances en este tipo de procesos.

3 “A Magnificent Catastrophe” ( 2007 ) / Edward Larson

No es de extrañar que Thomas Jefferson calificara la elección de 1800 como “la segunda revolución de EE.UU.”. Ese proceso se caracterizó por el caos, la confrontación y el vilipendio. Sin embargo, sus dos candidatos, John Adams y Jefferson, siguen siendo considerados fundadores de la patria.

4 “Ni amnésicos ni irracionales” ( 2007 ) / Alberto Vergara

Con su muy peculiar estilo de análisis y una prosa sencilla, irónica y audaz, Vergara intenta desmontar varios de los prejuicios y estereotipos del votante peruano, al que ligeramente se describe como “electarado”. Un intento por entender cómo votamos.

5 “Please Vote for Me” ( 2007 ) / Chen Weijun

En la ciudad china de Wuhan se lleva a cabo un experimento democrático: poner a votar a unos niños de tercer grado de primaria para elegir al delegado de la clase. Con campaña incluida, la desesperada búsqueda del triunfo demuestra que una elección no es un juego de niños.

6 “Election” ( 2008 ) / BBC One

En este ‘reality’ británico a la manera de “The Apprentice”, diez concursantes enfrentan diferentes desafíos. Cada semana, un político los asesora y examina en pruebas sobre habilidad para gobernar. El perdedor se retira de la campaña, y el ganador se reunía con el entonces primer ministro Gordon Brown.

7 “Game Change” ( 2010 ) / John Heilemann y Mark Halperin

Nada de sesudos análisis políticos, históricos o sociales. Dos periodistas recogen 300 testimonios que van directo al corazón y a partes más bajas de la política estadounidense al revelar la comedia de enredos previa a la elección del novato senador Barack Obama como presidente de los Estados Unidos.

8 “Fuimos nosotras” ( 2019 ) / Magis Iglesias

La Constitución de 1978 representó un punto de quiebre en el siglo XXI en España. Pero no es mucho lo que se había escrito sobre el rol de las primeras mujeres parlamentarias de la recién nacida democracia. Hasta este libro, en el que se destaca su papel pionero para los avances en diversos derechos femeninos fundamentales.

9 “The Politician” ( 2019 ) / Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan

Comedia que propone pensar cómo se construye un presidente. Payton Hobart es un joven de familia millonaria que intenta dar sus primeros pasos en la política para liderar el país. Pero primero debe presidir el centro de estudiantes de su exclusivo ‘high school’.

10 “Proceso electoral 2016” ( 2019 ) / María Mendoza Michilot

Utilizando abundante información y detalles de la contienda del 2016, una de las más polarizadas de los últimos tiempos, la autora opta por enfocarse en el tratamiento por parte de la prensa. Una mirada que, en gran parte, explica cómo es que la población recibe la información una vez pasados los filtros.