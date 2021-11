Conforme a los criterios de Saber más

Se trasladó de las pasarelas al escenario de la pantalla chica. La ex Miss Perú e ingeniera de sonido, Janick Maceta, se encuentra feliz y agradecida de ser la nueva integrante del jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” y poder brindar todos sus conocimientos musicales a los mejores imitadores del Perú y Latinoamérica.

En diálogo con El Comercio, Maceta reveló que hace tres meses la convocaron para formar parte del nuevo programa de Latina y ella aceptó porque su carrera está muy vinculada a este mundo artístico. “Pensaron que podría dar un aporte positivo al programa, no solamente como imagen, sino también con conocimientos y ayudar a los diferentes artistas a alcanzar su máximo potencial”.

Su objetivo en “Yo Soy: Grandes Batallas” también es aprender, crecer y dar lo mejor de sí misma. Janick Maceta asegura que quiere tocar corazones y ayudar a que más personas crezcan. “Cualquier aporte que yo dé en esta vida siempre va a causar un efecto positivo en la persona y ella puede crear una cadena de diferentes impactos a nivel social”.

Busca un artista completo

Este nuevo programa de Latina enfrentará a los imitadores consagrados de distintos países de la región; por lo que la competencia será difícil. Ante ello, la ex Miss Perú buscará que todos los participantes brinden su mejor presentación en el escenario.

“Me he preparado por muchos años para tener un dominio completo del escenario, sé exactamente lo que estoy buscando en un artista. No es solamente el cantar, no es solo hacer un buen baile o presentación, es dar un 100% en todas las presentaciones”, enfatizó.

Además, Janick resaltó que será muy objetiva con sus opiniones. “Cada persona que me ayudó en mi preparación, cada persona que estuvo en mi vida supo enseñarme de una manera constructiva. Eso es lo que yo quiero darle a los participantes, que cada comentario o aporte que yo tenga, lo tomen de una manera positiva para que en la siguiente presentación sean muchísimo mejores que la anterior”.

Janick Maceta durante la conferencia de "Yo Soy: Grandes Batallas". (Foto: Eduardo Cavero para El Comercio)

Su experiencia como ingeniera de sonido le permite reconocer cómo debe posicionarse el micrófono, la postura y el aire que deben usar los participantes; así como dónde deben colocar la voz.

“Cuando un artista está en un escenario tiene ciertos entrenamientos para poder bailar y cantar al mismo tiempo, para poder tener una presentación impecable. Entonces, ese oído que yo tengo, que le digo ´oído biónico´ porque realmente puedo escuchar absolutamente todo alrededor mío, lo tengo desarrolladísimo y puedo encontrar cada falla, cada imperfección; como también puedo identificar un buen sonido y aplaudirles”, recalcó.

Asimismo, la modelo resaltó que el jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” deberá mantenerse neutral para definir al imitador más talentoso. “De verdad espero que todos den lo mejor de sí y quiero sorprenderme en todas las galas”.

Dejar Nueva York

Para participar en el Miss Universo, Janick Maceta dejó su trabajo en una disquera en Nueva York (Estados Unidos); y gracias a su gran desempeño como representante de nuestro país en el certamen de belleza, se le presentaron varias oportunidades para quedarse en el Perú.

Actualmente, ella radica en Lima, pero no descarta volver a su pasión en cualquier momento. “Mi trabajo en Nueva York ha tenido que ponerse en ´stand by´. También con la pandemia bajó mucho el flujo de trabajo que yo tenía antes. Lo bueno es que puedo manejar mis tiempos, si algún mes quiero volver, agarro los trabajos y regreso detrás de la consola”, finalizó.

