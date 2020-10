Luego del éxito que tuvo “The Haunting of Hill House”, el director, Mike Flanagan, presenta la segunda temporada de la serie de antologías “The Haunting of Bly Manor”. La serie que se estrenó el pasado 9 de octubre por la plataforma de Netflix está protagonizada por Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelie Bea Smith y Benjamin Evan Ainsworth.

“The Haunting of Hill House” se encuentra en el top 10 de las series más vistas en Netflix en su semana de estreno. Al parecer no se compara con la primera temporada de las series de Mike Flanagan, sin embargo, en esta nota conocerás algunos datos curiosos de la historia y sus protagonistas.

1. La historia

La serie es la segunda parte de “The Haunting of Hill House” y se basa en la novela de terror de Henry James “The Turn of the Screw” de 1898. Aunque en la serie al inicio se contextualiza en la actualidad, la historia real se ambienta en los ochenta.

2. Flora, la voz de Peppa Pig

La actriz inglesa de 9 años que interpreta a Flora, Amelie Bea Smith, ha sido reconocida por los espectadores tras haber reconocido aquella voz particular que también le da vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión infantil: Peppa Pig

3. Victoria Pedretti, la ‘Wey ya’ de las redes sociales

La actriz se hizo mundialmente conocida por interpretar a Love Quinn en la segunda temporada de la serie “You” de Netflix. Sin embargo, su éxito no solo fue en la plataforma streaming, sino en la redes sociales gracias a un meme viral que salió de una de las escenas de la serie.

4. Oliver Jackson-Cohen

El actor, hijo de la famosa diseñadora inglesa Betty Jackson, anteriormente ya había aparecido como Luke Crain en la primera entrega de esta serie de antología y ha aparecido en películas como “The Invisible Men” y “What’s Your Number?” Asimismo, ha participado en series como “Dracula” de NBC.

5. La buena dupla: Victoria Pedretti y Oliver Jackson-Cohen

Los actores se hicieron rápidamente amigos y se había previsto que en esta segunda temporada, Oliver sería el interés amoroso de Victoria, no obstante, Netflix cambió dichos planes porque pudo haber sido raro luego de su interpretación como hermanos gemelos en la primera temporada “The Haunting of Hill House”.

6. La chica del lago

Aunque la serie se basa en la novela “The Turn of the Screw” de Henry James. El creador de la serie, Mike Flanagan, también incluyó otro cuanto corto del mismo autor “Lady in the Lake” en la trama de la serie.

7. La mansión

Aunque desafortunadamente la mansión no exista en la vida real, la locación en donde se filmó la serie está ubicada en Vancouver, Canadá.

8. Romance Gótico

A diferencia de la primera temporada y por el propio Mike Flanagan, el principal distintivo de esta serie radica en el enfoque de las relaciones románticas. En la primera temporada, se abordaba el tema de las relaciones familiares y sus legados.

9. Miles, hermano mayor de Flora

Aunque no hay fuentes que confirmen su edad actual ni origen, el joven actor Benjamin Evan Ainsworth ha participado en telenovelas británicas como “Emmerdale”. Asimismo, “The Haunting of Bly Manor” se convertiría en el comienzo de su carrera.

