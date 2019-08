Lomas de Lúcumo: un trekking que todo aventurero debe hacer cerca de Lima 

A 34 kilómetros de Lima, en el distrito de Pachacámac, se encuentra un impresionante ecosistema de 150 hectáreas: las Lomas de Lúcumo, un lugar que une aventura y naturaleza a solo minutos de la capital.



Los amantes de las caminatas tendrán la oportunidad de realizar 2 circuitos, que tienen una duración de 3 a 5 horas. La estación húmeda (de junio a noviembre) es la mejor temporada para ir en familia, con amigos o en pareja. Recuerda ir con ropa ligera y zapatillas cómodas, así como repelente para ser parte del circuito.



Envuélvete con la neblina y recorre este ecosistema con socavones de una mina de oro y plata abandonada, andenerías y formaciones rocosas (como el farallón y la boca de sapo). Si tienes suerte, podrás cruzarte con vizcachas, turtupilines (un ave pequeña), halcones, zorros y lechuzas.



Las actividades de aventura también tienen protagonismo en este lugar. Por ejemplo, puedes practicar rápel o descenso en roca. También hay zonas para acampar y relajarse.

Horarios



Lunes a Viernes:

Ingreso de 08 a.m. a 11 a.m.

(*) Todo ingreso es solo con orientador local.

(*) Visitas de colegios y grupos organizados es con previa reserva al 971305078.



Sábados, Domingos y Feriados:

Ingreso de 8 a.m. a 1:45 p.m.

De 2 p.m. a 3 p.m. el ingreso es con un orientador local y solo para la Ruta Los Guardianes (3 horas).

A partir de las 4:30 p.m. ingreso solo a la zona ganadera.

Está prohibido el ingreso de mascotas al ecosistema.



Tarifas

(No incluye servicio de guía)

-De 3 a 11 años: S/5.50

-Desde los 12 años a más: S/10

-Mayores de 60 años: S/. 5.50

-Campamento S/.12.00 (*) costo por noche y por persona.

No incluye equipos de campamento (carpa, sleeping, leña, etc.).



Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Está a la altura del km 34 de la antigua Panamericana Sur, en el Centro Poblado Rural Quebrada Verde, Distrito de Pachacámac.



Tours

Asociación de Circuito Ecoturistico Lomas de Lucúmo. Telf: 997944 148 / 971305078.