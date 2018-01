- / -

Es el destino de moda del Perú. Conocido como 'el segundo Machu Picchu', Kuélap ha recibido distintos reconocimientos de medios especializados de viajes del extranjero, los cuales han ubicado a la fortaleza como uno de los destinos imperdibles del 2018. Algunos de estos medios han sido el The New York Times, el The Wall Street Journal y la National Geographic Traveller. (Foto: Shutterstock)