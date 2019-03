Angra dos Reis, el tesoro escondido de Río de Janeiro

Angra dos Reis se sitúa al sudoeste del estado de Río de Janeiro y está compuesta por 365 islas y más de 2 mil playas. Para gozar del mar azul turquesa de esta metrópoli brasileña, haz un full day (duración: 10 horas; boleto, desde US$80) por sus islas más atractivas. El bote lo abordas en el puerto pesquero y en cada playa tendrás entre 40 y 90 minutos para disfrutarlas como prefieras.

La primera parada será la isla Grande que, como su nombre lo indica, es la más extensa del archipiélago con 192 km². Además, es la más frecuentada. ¿Por qué? Por las fabulosas panorámicas 360º que regala el pico Papagaio (982 m), la tranquilidad de la playa casi desértica de Lopes Mendes y la posibilidad de bucear o practicar snorkel (desde US$15) entre los peces de colores de las lagunas Verde y Azul.

En la isla da Gipóia, en cambio, se hallan las playas más cercanas a la urbe (no olvides hacer un city tour). Destacan do Dentista, ya que sus aguas son las más serenas de la bahía, y Da Flecha, famosa por sus restaurantes de comida típica como la moqueca de camarones (el crustáceo cocido en una salsa a base de cebollas, tomates, ají, leche

de coco y aceite de palma). En el Bar do Luis lo probarás por US$46.

GUÍA DEL VIAJERO

​¿Cómo llegar?

Vuela a Río de Janeiro desde US$603 en Latam o Avianca. Luego, toma un taxi (desde US$7) a la estación de Rodoviária Novo Rio. Allí, aborda un bus rumbo a Angra dos Reis desde US$15. El trayecto dura tres horas.

¿Dónde alojarte?

En Pousada Mar de Sonhos, desde US$117. Otra opción es el hotel Mercure Angra dos Reis. La habitación vale desde US$92. Por último, en Pousada Mestre Augusto la noche está desde US$133.