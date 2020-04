Las más de 1.400 historias e investigaciones realizadas desde 1888 se encuentran en su web (https://archive.nationalgeographic.com/landing). Muchas de ellas tratan sobre hitos mundiales. En el contexto de la pandemia, National Geographic decidió compartir tres artículos de manera gratuita con los internautas (la suscripción anual vale US$12). Son hechos que marcaron un antes y un después en el devenir del mundo.

¡Este material es oro puro! En “Cuenta atrás para una nueva era en el espacio”, publicado en julio del 2019, la periodista científica Nadia Drake no solo conmemora el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna en 1969. También hace un recuento de las investigaciones sobre dicho satélite efectuadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) a lo largo de estas cinco décadas. Además, recopila declaraciones inéditas de los astronautas que participaron en las misiones Apolo 11 y Apolo 17: la última visita humana a la Luna en 1972. Por otro lado, el texto de Drake está acompañado por mapas satelitales, topografías de la Luna actualizadas a la fecha e infografías que detallan los modelos y la tecnología tanto de los cohetes como de los trajes utilizados en ambas expediciones.

El cohete de la misión Apolo 11 fue el modelo Saturno V de 110,6 m de alto. / Foto: AFP.

La exploración a Machu Picchu

En 1911 Hiram Bingham descubrió la famosa ciudadela inca. Un año después, se dedicó a inspeccionar los rincones, materiales, indicios de una posible población y todo lo relacionado al sitio arqueológico. Esto, gracias al auspicio de la Universidad de Yale y The National Geographic Society, con la que compartió sus apuntes, fotografías y testimonios una vez concluida la expedición. El artículo escrito por el explorador estadounidense apareció en la revista en 1913 con el título “En el país de las maravillas del Perú: redescubriendo Machu Picchu”. Allí, comenta la arquitectura de la ciudadela. Menciona la existencia de precipicios de granito a más de 600 m de alto y de viviendas de piedra, unidas entre sí por presión. Por otra parte, Hiram Bingham relata los accidentes que padeció durante la hazaña, como el incendio en la selva que rodea a Machu Picchu del que escapó y su caída al intentar escalar el Huayna Picchu. Este incidente le fracturó el brazo derecho.

Previo al descubrimiento de Machu Picchu, Hiram Bingham emprendió dos expediciones entre 1906 y 1911. / Foto: AFP.

La épica expedición al Polo Sur

Este es un foto reportaje de Herbert Ponting, quien registró la expedición liderada por el capitán británico Robert Falcon Scott entre 1910 y 1912. No fue hasta que Falcon arribó a este territorio en enero de 1912 que se supo que el Polo Sur había sido descubierto un año antes por el explorador noruego Roald Amundsen. En “La expedición al Polo Sur, 100 años más tarde” (2012) se narra la travesía del capitán británico y su equipo. Hay detalles sobre el campamento, las vestimentas que usaban, la falta de alimentos y de trineos para continuar su trabajo. Ponting y otros ocho hombres que apoyaron con la mano de obra regresaron a Europa en febrero de 1912. Scott y cinco integrantes de su tripulación, en cambio, se quedaron para ahondar en su investigación. Así encontraron que la Antártida tenía bosques y que en algún momento de la historia estuvo unida territorialmente con otros continentes. No obstante, todos ellos fallecieron un mes después, debido al hambre y al frío de hasta -40 ºC. Aunque Scott no es reconocido por ser el primero en llegar al Polo Sur, se le considera un héroe por la dedicación a su proyecto; sobre todo, en tan difíciles condiciones. ¿Quieres saber más? Haz clic en el link.

El equipo básico de Scott y de Amundsen en sus respectivos viajes al Polo Sur consistió en un abrigo de piel, un par de esquís y otro de bastones. / Foto: Getty Images.

VIDEO RECOMENDADO:

Escucha las crónicas de Hiram Bingham en español.

Traducen al español crónicas del descubridor de Machu Picchu.

TE PUEDE INTERESAR