Este documento virtual no solo garantizará que quien lo lleva no está infectado con el COVID-19, sino que su organismo ha creado anticuerpos que lo hacen inmune al virus. Por ende, no puede contagiarse nuevamente ni transmitirlo. Dicho diagnóstico debe ser avalado por el ministerio de salud de cada país.

La aplicación, también denominada Hi+Card, utiliza el Blockchain, un software que cumple con los requerimientos de la Unión Europea acerca de la protección de datos. Evitar la manipulación, falsificación o robo de información es fundamental, pues cada individuo consignará sus datos personales (que deberán ser corroborados por el ministerio del interior de cada nación), así como el certificado médico expedido por un centro de salud. La data quedará encriptada; es decir, no podrá ser editada ni descargada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 18 de mayo pasado, el 10% de la población mundial desarrolló inmunidad al coronavirus. La agencia de digitalización Tourism Data Driven Solutions (TDDS) de Madrid, el laboratorio tecnológico AIR Institute de Valladolid y la Asociación Clúster Tenerife de Innovación Turística (Turisfera) de las Islas Canarias son las responsables de la Hi+Card. Estas organizaciones también están detrás la prueba piloto.

La Hi+Card también consignará las alergias y enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, que sufra el usuario. / Foto: AFP.

En julio partirá el primer avión con pasajeros portadores de la Hi+Card del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia las Islas Canarias. ¿Por qué aterrizarán allí? Porque el archipiélago español registra un poco más de 2.300 contagios y menos de 200 muertos. La OMT decidirá a qué terminal aéreo llegará, la fecha exacta del viaje y la cantidad de pasajeros que participarán del ensayo. Antes de abordar, las personas mostrarán la Hi+Card a la aerolínea.

Si la app no falla tras el vuelo, se lanzará en agosto. ¿Qué implicará esto?

Los aeropuertos se dividirían en dos zonas. Por una transitarían los pasajeros con Hi+Card y, por la otra, las personas sanas. Al último grupo se le tomaría la temperatura. Además, tendrían que usar mascarillas y respetar la distancia social de 1,5 m como mínimo.

Antonio López de Ávila de Tourism Data Driven Solutions (TDDS), una de las empresas a cargo de esta iniciativa, señala que cada pasajero tardará en abordar cuatro horas como mínimo, debido a los protocolos de seguridad y sanidad de los aeropuertos. / Foto: AFP.

Antonio López de Ávila, consejero delegado de la TDDS, asegura que esta dinámica permitirá a las líneas aéreas operar a su capacidad máxima, pues no existirá riesgo de contagio entre ambos grupos.

