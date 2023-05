Hace algunas semanas Karol G apareció como invitada especial en el concierto de Alicia Keys en Movistar Arena, en Colombia. Dicho momento se volvió viral generando varias reacciones de sus fans en las redes sociales. Sin embargo, la interprete de “No one” no solo estuvo en el país cafetero, sino en varios países de Sudamérica para realizar “Alicia Keys World Tour 2023″. Aquí, te compartimos todos los detalles sobre su visita.

A través de sus redes sociales, la ganadora de dieciséis grammys compartió su paso por varios países de Latinoamérica para interpretar sus mayores éxitos. Alicia Keys estuvo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y también visitó México.

Su paso por Brasil

Brasil fue el primer país de Sudamerica que visitó. La cantante Alicia Keys mostró su entusiasmo en sus redes sociales, incluso tomó algunas clases de español. “Todos ustedes me están dando esa energía. No puedo esperar a estar contigo otra vez. He estado practicando mi español. “¿Quién puede ayudarme a aprender algo de portugués?”, mencionó en un video junto al cantante Farruko.

Antes de brindar su concierto, la cantante compartió varias fotografías frente a la playa Ipanema en Rio de Janeiro . También, se mostró en el escenario acompañada de la cantante Iza. “São Paulo, ya te extraño. Eso fue una locura”, escribió.

Su paso por Argentina

Alicia Keys también estuvo en la capital de Argentina y recorrió sus atractivos turísticos más famosas. La interprete de “Girl on fire” visitó el barrio de la Boca y las calles de Caminito . A su paso se vieron las casas coloridas del turístico lugar, así como las tiendas de artesanía.

“¡Buenos Aires, gracias por todo! Te amo. Hasta que nos volvamos a ver”, escribió en su cuenta de Instagram. De inmediato, miles de seguidores reaccionaron con varios comentarios mostrándole su cariño y dándole la bienvenida.

Su paso por Colombia

Luego, la cantante estadounidense llegó a Colombia para deleitar sus famosos temas en Movistar Arena al lado de la cantante Karol G. Ellas cantaron a dúo “Mientras me curo del cora” y “No one”.

En su Instagram, Alicia compartió varias fotografías acompañada de Karol G. “Te amo Colombia. Wow mi primera vez en Colombia y fue alucinante. Todos ustedes me dieron la vida. Compartiendo escenario con mi hermana Karol G. Anoche fue mágico”, escribió.

Su paso por Chile

En Chile, Alicia Keys posó en un campo de viñedo al lado de su esposo. Ambos se tomaron fotografías muy románticas con un hermoso atardecer como telón de fondo. “Chile, eres hermoso más allá de las palabras. No puedo creer el amor que sentí de ti. Gracias por invitarme”, escribió en su cuenta de Instagram.

Su paso por México

Luego de visitar los destinos sudamericanos, Keys viajó a México. A la fecha, se encuentra allí, ya que tendrá un concierto el próximo 19 de mayo en Guadalajara. El 14 de mayo estuvo en Monterrey y el 17 de mayo en la Ciudad de México. La cantante aprovechó para visitar diversos atractivos turísticos como las Pirámides de Teotihuacán, pero no solo se tomó fotografías frente a este complejo arqueológico, sino también se animó a subirse a un globo aerostático.

“México ya me estas dejando sin aliento. Ciudad de México no puedo esperar para celebrar contigo esta noche”, escribió en su Instagram y compartió varias fotos acompañada de sus hijos y su esposo.