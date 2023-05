4 / 11

¡Miraflores es sinónimo de diversión! Si quieres pasar una experiencia inolvidable en familia o entre amigos, tienes que ir a Miraflores Bowling Park. Aquí, podrás jugar bowling, ping pong, billar y fulbito de mesa. También, podrás degustar de algunos piqueos y bebidas, mientras esperas tu turno. El horario es de lunes a jueves de 12 p.m. a 12 a.m. / viernes a sábado de 11 a.m. a 1 a.m. y domingo de 11 a.m. a 11 p.m. (Foto: Shutterstock)