¿Cuál es la situación del turismo de lujo en el Perú?

Luego de una pandemia que afectó gravemente al sector turístico en el Perú, uno de los más rentables, se prevé que este año el turismo de lujo será el favorito de muchos viajeros con alto poder adquisitivo que desean vivir una experiencia única e inolvidable. Para conocer sobre la situación actual de este rubro, conversamos con Oscar Cubas, director de Rivers & Forest Expeditions, empresa de cruceros de lujo por el río Amazonas, quien nos dio algunas luces sobre cómo se está moviendo este exclusivo sector que atrae a más de 100 mil turistas por año.

La demanda es consistente pero aún queda mucho por trabajar para que el turismo de lujo en el Perú desarrolle todo su potencial. Así lo explica Cubas, quien revela que a pesar de que este tipo de turismo podría ofrecer una solución viable a los desafíos en el tema económico a nivel regional, lo cierto es que empresas como la suya aún no perciben el total apoyo de las autoridades, pues considera que ciudades como Iquitos tiene mucho más potencial para explotar como destino turístico . Entre algunos de los retos que enfrentan las empresas de turismo de lujo están la falta de conectividad, la obstaculización de la agricultura y pesca e incluso la depredación de recursos naturales. “Si se observaran ejemplos de otros países con menos recursos naturales que el Perú, se podría comprender mejor el impacto transformador que el turismo bien gestionado podría tener en Loreto y en todo el país”, señaló.

Y aunque empresas de turismo de lujo como Rivers & Forest Expeditions empiecen el año de cara a estos desafíos, lo cierto es que la calidad y exclusividad de sus servicios cumplirán con las expectativas deseadas por los visitantes. Además de Loreto , los destinos preferidos de los turistas de lujo son Lima, Cusco, Puno y Arequipa , quienes a su vez muestran preferencia por hospedarse en hoteles 4 y 5 estrellas o en los famosos ‘lodges’, pequeños alojamientos exclusivos rodeados de naturaleza.

¿Quiénes hacen turismo de lujo en Perú?

Según un informe especial de la Cámara de Comercio de Lima, quienes apuestan por el turismo de lujo en Perú son la generación X (rondan los 49 años) seguidos de los millennials (rondan los 30 años), provienen de Norteamérica y Europa , más de la mitad tiene formación universitaria y casi el 100% visita por primera vez este país. De acuerdo a Cubas, estos viajeros suelen tener experiencia al haber recorrido otras partes del mundo, por lo que al llegar al Perú esperan ver algo lejano, diferente, exótico, una experiencia única en la vida.

En cuanto al gasto aproximado, el informe también revela que gastan más de 5 mil dólares en su estadía, convirtiendo al Perú en uno de los países de Sudamérica donde más se gasta en turismo de lujo . La demanda está en constante crecimiento y las empresas dedicadas a este sector consideran que es un mercado que puede seguir creciendo. En el caso de los cruceros, por ejemplo, la oferta es aún poca, pero de calidad, según menciona Cubas.

(Foto: Skylodge Adventure Suites)

El turismo de lujo y la sostenibilidad

Tanto Cubas como el informe coinciden en que la exclusividad y sofisticación no es el único fin que este sector persigue. Un operador de turismo de lujo no puede subsistir sin prácticas sostenibles : su campo de operación es in situ (en la naturaleza) y tiene la responsabilidad de tener conciencia ambiental al igual que los turistas que apuestan por ella.

Una práctica que no sólo se da brindando información a los turistas sobre la importancia de preservar, conservar y proteger los recursos naturales, sino también a través del ejemplo. Como en el caso de Rivers & Forest Expeditions que al visitar comunidades durante los cruceros, invitan a sus huéspedes a sembrar semillas de árboles como cedro y palosanto. Así, el turismo de lujo, en ese caso en Loreto, contribuye a la reforestación de los bosques amazónicos de la mano de sus visitantes.

Tras haber hecho un análisis de la situación actual del turismo de lujo en el Perú, te contamos cuáles son las principales apuestas de los visitantes que llegan al territorio en busca de una experiencia exclusiva, significativa e inolvidable.

Crucero por el río Amazonas

Navegar en un crucero de lujo por el río Amazonas y sus afluentes además de realizar actividades turísticas es una de las experiencias favoritas de quienes quieren vivir unos días totalmente rodeados de la naturaleza amazónica, uno de los destinos favoritos de los turistas de lujo . Rivers & Forest Expeditions, con sede en Iquitos, ofrece este servicio a bordo del Crucero Amazonas que cuenta con espaciosas suites con ventanales panorámicos con vista hacía el río y la naturaleza, spa, jacuzzi, exquisitas comidas y bebidas y actividades extra como clases de cocina, concursos de cocteles, cata de piscos y macerados con ingredientes de la región, charlas sobre tópicos relacionados a la sostenibilidad y preservación de la naturaleza e incluso juegos de mesa y una biblioteca con libros en español e inglés. Al exterior, ofrecen caminatas, visita a los parques naturales y centros de protección de animales y organizan excursiones en botes auxiliares para poder apreciar con detenimiento la flora y fauna durante los recorridos.

De acuerdo al director del crucero, lo recomendable es hacer reservas con al menos 6 meses de anticipación a través de agencias de viaje locales, del extranjero y vía página web. El precio promedio para vivir esta experiencia es de 1250 dólares por persona en doble ocupación.

(Foto: Rivers & Forest Expeditions)

Casas en árboles en Iquitos

Siendo uno de los destinos favoritos para el turismo de lujo, Iquitos cuenta con diversos tipos de experiencias. El Treehouse Lodge, por ejemplo, ofrece alojamiento en casas de árboles que se sitúan entre 35 y 75 pies de altura sobre el suelo . Una experiencia única en la vida al tener la oportunidad de despertar cada mañana con la impresionante vista de monos, aves y el resto de la fauna y flora característica del lugar. Ubicados en la Amazonía peruana en la confluencia de los ríos Yarapa y Cumaceba, cerca de la Reserva Pacaya Samiria, cuenta con 12 bungalows equipados con duchas, lavabos, inodoros, ropa de cama y todas las comodidades necesarias. Además, al alojarse en el Treehouse Lodge, el visitante tendrá una experiencia con todo incluído: desde la alimentación diaria hasta excursiones y actividades como observación de aves, avistamiento nocturno de caimanes, navegar por los ríos Yarapa y Ucayali, nadar y hacer kayak en el río Amazonas, viaje en piraguas, pesca de pirañas, taller de cerbatana, caminatas y paseos en la jungla, cruceros diurnos y nocturnos, paseo por la copa de los árboles y más.

Las tarifas por huésped varían de acuerdo al paquete (3 a 6 días y con opción de añadir noche extra) y la temporada elegida. Los precios oscilan entre los 695 y 1665 dólares.

(Foto: Treehouse Lodge)

Alojamiento a orillas del Lago Titicaca

Los lodges son el nuevo boom del turismo de lujo hasta el punto de llegar al Lago Titicaca en Puno. Este es el caso de Titilaka, uno de los lodges más exclusivos de la zona situado en una remota península a la orilla sudeste del Lago Titicaca. Cuatro acres de tierra rodeados por el lago constituyen Titilaka que, dicho sea de paso, posee una estructura remodelada que ofrece una espectacular vista de la mística zona.

Al ser un lodge de exploración, no solo ofrece el exclusivo servicio de alojamiento, sino también excursiones en las Islas Flotantes de los Uros, alrededores del Lago Titicaca, Sillustani, Lampa y en la misma península donde únicamente habita la comunidad indígena Aymara. El precio por noche oscila entre los 1240 y 2370 dólares.

(Foto: Titilaka)

Alojamientos colgantes en Cusco

Cusco es un destino top para los visitantes que apuestan por el turismo de lujo. En el mágico Valle Sagrado , ahora es posible alojarse en las paredes de las montañas gracias a Skylodge Adventure Suites, el primer hotel colgante en el mundo. A 400 metros de altura sobre el espectacular valle, se alzan habitaciones completamente transparentes fabricadas en aluminio aero-espacial y policarbonato de alta resistencia, permitiendo que los visitantes puedan hospedarse en un lugar seguro con la impresionante vista del Valle Sagrado de los Incas. Una experiencia apta para viajeros sin habilidades escaladoras que desean sentir lo que siente un alpinista al dormir en lo alto de las montañas.

Además del alojamiento, el servicio incluye comidas y actividades de aventura como via ferrata y zip line en la misma montaña. Dependiendo del paquete los precios por persona oscilan entre 1640 y 1915 soles.

(Foto: Skylodge Adventure Suites)

Viaje en tren por los Andes

Una de las experiencias más solicitadas por los turistas que quieren visitar los Andes peruanos . La cadena Belmond ofrece la posibilidad de viajar a bordo del Andean Explorer, el primer tren nocturno de lujo de Sudamérica que recorre Cusco, Puno y Arequipa. Una travesía que toma de dos a tres días y cuyos precios rondan los 1250 dólares por cabina por noche. Así mismo, para quienes quieren visitar Machupicchu por esta vía, Belmond también ofrece viajar desde Cusco a través del lujoso tren Belmond Hiram Bingham. Los precios oscilan entre 459 y 504 dólares.