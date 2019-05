Traveleras: las youtubers que te invitan a descubrir lo mejor del Perú en quechua

Ganar un concurso de reportajes turísticos organizado por un instituto limeño en el 2015 fue la motivación que necesitaban Nelyda Taype (24 años, Huancavelica) y Sheyla Mendez (21 años, Lima) para arriesgarse a cumplir su sueño: ser blogueras de viajes.Su misión iba más allá de descubrir paradisíacos destinos. Lo que ellas buscaban era revalorar nuestro idioma quechua a través de sus videos.



Se hicieron amigas estudiando comunicaciones, y a su corta edad son unas apasionadas del quechua.“Decidimos crear un programa de viajes para difundir este idioma a todo el Perú y el mundo, en honor a las personas quechuahablantes, a la cultura y a las tradiciones", detallan. Esta es su historia.

-¿Cómo nace la idea de crear un blog de viajes que a la vez difunda el idioma quechua?



Vamos a cumplir 5 años desde que empezamos con este sueño, somos un equipo de cuatro personas que -de alguna forma- el destino ha querido que nos uniéramos, Sheyla y yo (Nelyda) nos conocimos estudiando una carrera profesional, ella iba para Diseño Gráfico (luego se cambió de carrera) y yo a Comunicación Audiovisual. Luego conocimos a Mario Gonzales y seguidamente a Jhon Ramos. La idea de crear un blog de viajes nace a partir de un proyecto audiovisual que nos dejaron como trabajo en el instituto donde estudiábamos. Ese proyecto nos cambió la vida.



El hecho de difundir el idioma quechua nace más adelante, cuando nos dimos cuenta de que no solo queríamos hacer viajes, sino algo más, algo donde se pueda aportar a la cultura peruana, donde la gente se sienta identificada de su patria. Entonces notamos una oportunidad porque yo hablaba quechua, y junto a Sheyla y el equipo dijimos: "Vamos a hacer nuestros reportajes de viajes, pero en quechua".



-¿Qué las motivó a iniciar esta aventura?



Las ganas de conocer todo el Perú y buscar nuestra verdadera identidad. El primer viaje que realizamos fue a Marcahuasi, la quinta maravilla del Perú, ubicada en San Pedro de Casta, Huarochirí. Este lugar era tan impresionante que nos preguntamos, si esto está a tan solo dos horas de la capital, ¿Qué cosas más podríamos encontrar en todo el Perú? Desde ese momento nos picó el bichito de viajar.



-¿Qué significa el quechua para ustedes?



Ñuqaykupaqa runasiminchikqa kawsayniykum, sunquykupim, wañunaykukamapas kanqa, chaymanta huk pachapipas kausachimustinmi illamusaqku. (El idioma quechua para nosotras es nuestra vida, está en nuestros corazones, y lo estará hasta el momento que partamos de esta tierra, y en el otro mundo, también seguiremos viajando revalorando nuestro idioma materno).



-¿Las dos hablan con fluidez el quechua? ¿De quién lo aprendieron?



Yo sí lo hablo con fluidez, Sheyla aún no, pero está aprendiendo de a pocos, es mi alumna estrella (risas). Ella sabe algunas palabras y frases, en los viajes van aprendiendo un poco más, no solo ella, sino también, todo el equipo de traveleras. En mi caso, siempre que me preguntan de quién lo aprendí, les digo que nací hablando quechua, porque no recuerdo que alguien me dijera: “Esta palabra se dice así”. Mis papás me hablaban en quechua con normalidad de la misma manera el castellano y desde que tengo uso de razón, yo los entendía perfectamente, así que de pequeña siempre he hablado en quechua y castellano al mismo tiempo.



-¿Cuál ha sido el principal reto o lo más complicado de incluir el quechua en sus reportajes?



No hemos tenido ninguna limitación al incluir el idioma quechua en nuestros contenidos, al contrario, hemos recibido una muy buena acogida por parte del público, a ellos les ha gustado muchísimo la idea de difundir el runasimi. Es más, son ellos quienes nos piden que les enseñemos más del idioma de los incas.



(Foto: Facebook / Traveleras)

-En sus videos se puede apreciar cómo interactúan con quechuahablantes de cada destino que viajan, ¿qué han aprendido de esta experiencia?



Viajar es un gran aprendizaje para nosotras, conocemos diversos pueblos de nuestro Perú profundo, y como hablamos en su idioma originario con ellos, podemos comprender la cultura en su máxima expresión. A veces podemos quedarnos horas y horas conversando con la gente quechuahablante, porque sientes que estás en familia, que son tus padres, tus hermanos… Estamos orgullosas de ser las primeras blogueras quechuas del Perú.



-¿Consideran que su trabajo es un granito de arena para que más jóvenes se interesen por el quechua?



Nuestro trabajo de difusión es complejo, pero a la vez, es un reto que tenemos como agentes de cambio para nuestra sociedad. Se necesitan más proyectos que promuevan la difusión de las lenguas originarias, en el Perú existen 52 pueblos indígenas y 48 lenguas. El impacto que hemos tenido en los jóvenes ha sido revelador, cada día nos llegan mensajes a nuestras redes sociales de jóvenes interesados y entusiasmados en querer aprender más palabras en quechua.



-¿Cuál ha sido la respuesta de sus seguidores en redes sociales?



Ellos al igual que nosotras, aman el idioma quechua, es un público segmentado que lo hemos ido ganando de a pocos y con mucho esfuerzo, porque fue difícil tratar de entrar al mercado de los “blogs de viajes” con algo “diferente” a lo común, con algo que nos identifica a todos los peruanos, el quechua.



-Utilizan canciones y frases en quechua para resaltar costumbres, atractivos turísticos y gastronomía de distintas partes del Perú, ¿qué otras estrategias piensan utilizar en sus contenidos?



El hecho de ser comunicadoras nos permite ser multifacéticas, por ejemplo, Nelyda canta y esa es una excelente alternativa para transmitir el quechua. Pronto vamos a estrenar un pequeño segmento en los videos, en donde les enseñemos algunas palabras básicas que ellos puedan utilizar en su vida cotidiana. Además, a través de Instagram, hemos creado un espacio llamado "Dilo en Quechua” donde cada lunes posteamos historias en las redes con frases en quechua y luego les enseñamos la pronunciación y les brindamos ejemplos de cómo pueden practicarlo.



-¿Han pensado en difundir otras lenguas originarias del Perú en sus reportajes?

¡Arí! (¡Sí!) En nuestros videos no solo difundimos nuestro runasimi, hemos tenido la oportunidad de visitar comunidades en la selva, por ejemplo en Pucallpa estuvimos con nuestros amigos Shipibo Conibo, y con ellos nos animamos a grabar un programa en donde les enseñamos quechua a los niños y ellos a nosotras su lengua originaria. Hace unas semanas viajamos a Chanchamayo y convivimos con la comunidad de Bajo Marankiari (Distrito de Perené), en esta ocasión, también grabamos un programa junto a ellos, tanto en quechua como en asháninka. Fue ¡Kusa! ¡Espectacular!.



-¿Cuántos destinos del Perú han recorrido? ¿Cuál les gustó más?



Es un orgullo para nosotras decir que hemos tenido la dicha de recorrer la costa, sierra y selva. En total son 11 regiones del país que ya vamos conociendo durante este tiempo, pero aún nos queda más rincones de nuestro Perú por visitar. Siempre nos preguntamos cuál ha sido nuestro destino favorito, pero la verdad es que no podemos elegir uno, porque cada pueblo tiene lo suyo, su gente, su cultura, sus comidas, sus paisajes, y no, definitivamente no podemos elegir. Cada lugar es especial para nosotras.



-¿Qué lugar del Perú les falta conocer?



Tenemos la ilusión de conocer Cusco este año, aún no hemos ido y morimos por tener esa conexión con la cultura de nuestros incas y grabar un programa diferente para nuestros traveleros. Otro destino que queremos conocer es Puno, sería maravilloso grabar un programa en aymara y quechua.



(Foto: Facebook / Traveleras)

-¿De qué forma financian sus viajes?



Nos encantaría decir que vivimos de YouTube, pero todavía eso no es una realidad. Es por ello que creamos nuestro emprendimiento llamado "Haylli" (expresión quechua que significa ¡Bravo! ¡Qué viva!), una marca de prendas de vestir. A través de Haylli vendemos polos, en donde seguimos difundiendo nuestro runasimi. ¿Qué mejor forma de ser embajadores del quechua, que luciéndolo? Es así como nació nuestra wawita, así le decimos de cariño. Por el momento son polos, pero ya estamos pensando en lanzar más accesorios y trabajar de la mano con los artesanos de los diferentes pueblos.



-¿Qué les recomendarían a las personas que quieren aprender quechua?



¡Qué lo hagan! Casi siempre leemos comentarios de personas que nos dicen que les gustaría aprender quechua o qué lugares les recomendamos para aprenderlo. Existen universidades e institutos en donde pueden matricularse y aprender nuestro quechua. ¡Nunca es tarde para aprender de lo nuestro masiykuna (amigos)!

-¿Cuál es el siguiente paso como youtubers de viajes?



Como youtubers 100% peruanas, queremos que el mundo conozca nuestra cultura y el quechua que hablaban los Incas. Además de seguir creando conciencia en todos los peruanos para que valoren nuestras lenguas originarias y se animen a aprenderlo.

