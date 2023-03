Los vuelos salen antes del amanecer. Te sugiero vestir en capas y usar abrigo. / Pixabay

Así que entenderán que cuando viajé a Turquía, una de las primeras cosas que hice fue comprar un vuelo a Nevsehir, reservar una noche en un hotel de Göreme y hacer las coordinaciones para volar en globo aerostático sobre Capadocia. Una experiencia maravillosa que todo viajero debe vivir una vez en la vida. Para ello, comparto el paso a paso.

¿Cómo llegar?

Lo primero por hacer es llegar a Estambul, en Turquía. Desde Lima salen vuelos a este destino con, al menos, una escala. Calcula como mínimo 20 horas de viaje. En Google Flights hay pasajes de ida y vuelta desde S/ 4.680. Ten en cuenta que los peruanos no necesitamos visa para ingresar a Turquía, solo nos exigen el pasaporte con seis meses de vigencia.

Estambul es el punto de partida de esta aventura. Los peruanos no necesitamos visa para ingresar a Turquía. / Pixabay

A partir de allí, las aerolíneas Turkish Airlines y Pegasus te llevan a Nevsehir o Kayseri, en poco más de una hora. Los pasajes de ida y vuelta cuestan desde S/ 170. Si bien, puedes optar por ambas provincias turcas, yo recomiendo la primera porque está más cerca de Göreme, la zona de donde salen los globos.

¿Dónde dormir?

Reservé una noche de alojamiento en ese destino porque no sabía que los globos aerostáticos solo parten al amanecer. Es decir, solo tenía una oportunidad de volar. Si se cancelaba mi vuelo por mal tiempo, hubiera regresado sin cumplir mi sueño. Por suerte no tuve problemas. Pero por tu tranquilidad, quédate en Capadocia dos noches o más.

En Göreme encuentras habitaciones para dos personas desde S/ 100 por noche, incluido los impuestos y el desayuno. Te puede costar mucho menos si compartes la habitación con más personas o si te hospedas en Kayseri.

Pero si quieres vivir la experiencia completa en Capadocia, te sugiero hospedarte en un hotel cueva. Por si no lo sabías, esta región turca cuenta con ciudades subterráneas y habitaciones encantadoras situadas en el corazón de las rocas. Todas bien equipadas, con conexión Wifi y una decoración auténtica. Los precios dependen del lujo y las comodidades que elijas. Hay dobles desde S/ 300 por noche.

Reserva tu vuelo en globo

Todo el que viaja a Capadocia sueña con volar sobre las famosas chimeneas de hadas. Para hacerlo realidad existen infinidad de empresas y por ende, variedad de precios. Los mismos que varían según las fechas de vuelo y la cantidad de pasajeros. Lo común es viajar con entre 20 a 28 personas, pero para mayor comodidad te recomiendo elegir los vuelos de 16 personas.

Elige los vuelos de 16 personas. Cuestan más, pero vas más cómodo. / Pixabay

El vuelo de una hora cuesta desde 200 euros en servicio grupal. Incluye la movilidad desde y hacia el hotel, un brindis tras el aterrizaje y en algunos casos snacks o un desayuno típico de Turquía. Te recomiendo pagar en efectivo porque si el vuelo se cancela será más fácil que te devuelvan el dinero. Puedes hacerlo en dólares, euros o en liras turcas.

Todos a bordo

Como nunca antes había subido a un globo aerostático, estaba muy emocionada y casi no dormí la noche previa. Me recogieron de madrugada, cuando todavía estaba la luna. Subimos al auto, recogimos a más personas y luego, fuimos por un camino serpenteante del que vimos poco o nada por la oscuridad. Al llegar al punto de despegue, la temperatura era de 6 grados. Ir abrigado es obligatorio y vestir en capas es clave.

En invierno, los vuelos despegan a las 7 a. m. En el verano, a las 6 a. m. / Pixabay

“¿Volaremos?”, me preguntaba. Sucede que, antes de ir, leí que un influencer había estado en Capadocia y no pudo volar. Le cancelaron el vuelo dos días seguidos por condiciones climáticas desfavorables. Así que no quería emocionarme en vano.

Vi a media luz cómo inflaban el globo. De pronto, nos invitaron a subir. Me acomodé en la canasta y no lo pude creer hasta que vi que nos alejamos unos centímetros de la tierra. “¡Por fin estamos volando!”, exclamé feliz. Ya nada podía frenar mi alegría.

Fueron 60 minutos de imágenes que quedaron grabadas en mi memoria. Vi cómo dejamos la ciudad y todo se hacía pequeñito. Luego, una línea amarilla se asomaba como anunciando la salida del sol. El mejor amanecer que he visto hasta ahora lo hice a casi 800 metros del suelo, rodeada de una decena de globos aerostáticos de colores. Pude registrar desde lo alto los valles del Amor y de las Palomas. Después, un par de globos con los colores de la bandera turca. Inolvidable.

Al bajar, nos indicaron agarrarnos fuerte de las cuerdas y agacharnos. No sentí el golpe del aterrizaje. A unos pasos y con copa en mano, vi con nostalgia cómo se desinflaba el globo. Ya sin viajeros a bordo, sin tripulación, sin fuego ni el quemador en funcionamiento. Solo quedaba la satisfacción, los aplausos, el brindis y mi nombre registrado en un certificado de vuelo. La prueba de que este viaje fantástico fue real.

