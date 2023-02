La joven actriz Daniela Feijoó se ganó el cariño de los peruanos al interpretar a Mabel en la sintonizada telenovela de América TV, ‘Luz de Luna’. Ese cariño lo comprueba cada vez que viaja a destinos nacionales con cálidos abrazos y muestras de cariño. A sus 26 años ha demostrado que puede interpretar cualquier papel que se le presente. Aunque aún no revela los proyectos actorales que tiene este 2023, lo que si adelanta es que desea viajar a Costa Rica, país conocido por presentar increíbles paisajes naturales. Daniela comparte con el Comercio sus destinos favoritos del Perú y del extranjero.

En cuanto a destinos nacionales, la actriz peruana menciona que siempre regresa a dos. Uno de ellos es Cusco, pues se recarga de la energía de su gente como de sus sitios arqueológicos y porque se conecta con la naturaleza. El otro está al norte del Perú: Vichayito. El balneario norteño es el elegido cuando Daniela decide descansar, alejarse de la rutina y de la caótica ciudad.

—¿Qué destinos has visitado hasta el momento?

Colombia, creo que es el país que conozco un poco más. Estuve en Cartagena, Bogotá y Santa Marta. El año pasado estuve en México por primera vez, en toda la parte de la Riviera Maya. También, en Estados Unidos hace varios años, en especifico, en California en toda la parte de la zona oeste. Aproveché que estuve ahí un mes para conocer toda la parte de la costa. Esos tres países.

La actriz en una de las calles pintorescas de Cartagena de Indias, Colombia. (Foto: IG / Daniela Feijoó)

—¿Qué tomas en cuenta a la hora de elegir tu próximo destino?

Me encanta el clima tropical y disfruto mucho el sol, sobre todo, cuando empieza a llover repentinamente. Me encanta el clima de Colombia. Lugares que me permiten estar bajo el sol, frente al mar y hacer deportes acuáticos es mucho mi plan de vacaciones. Siempre prefiero irme a una zona veraniega. También me fijo en qué actividades voy a poder hacer, cómo es el transporte, cuál es la distancia de las zonas que voy a visitar, el clima y, de todas maneras, miro el cambio de moneda. Es importante saber cuánto dinero tengo que llevar. Organizo todo antes, no soy tanto de irme a la aventura, ver qué me sucederá o con qué me encontraré. Me gusta mucho planear y tener un esquema. Me fijo cuantos días son ideales para conocer bien el destino a donde iré.

La actriz peruana siempre tiene en cuenta que el destino al que viaje cuente con varias actividades, como deportes acuáticos. (Foto: IG / Daniela Feijoó)

—En tus redes sociales te luces mucho en playas tomando el sol. ¿Cuáles son tus playas favoritas del Perú?

Vichayito, me parece que no hay mucha gente, no es un destino muy caótico como Máncora que siempre está repleto de gente y donde los turistas van mucho. Cada vez que he ido lo he encontrado despejado y me gusta mucho la tranquilidad si es que quiero ir a descansar. Es una buena opción. He ido unas tres veces.

—Además del norte, ¿qué otros destinos del Perú has visitado?

Dentro del país he ido a casi todas las regiones del norte. Todas las playas, me gustan mucho. Es una buena opción si no tienes muchos días para tomarte unas vacaciones. Si quieres algo cerca y bonito: el norte siempre es una súper opción. También, estuve en Cusco varias veces porque creo que es un destino mágico del Perú. Es uno de los más bonitos donde he estado. Cusco es el destino a donde voy cuando quiero despejarme, cuando quiero pensar un poco cómo esta yendo mi vida. Regresas a casa totalmente renovado, con una energía muy bonita. Estuve en Ayacucho también. Recuerdo que allí pude hacer deportes de aventura. Yo no sabía que se podían hacer allá. Hice cuatrimotos, hay un columpio gigante al borde de una montaña donde hice una bicicleta que está colgada en el aire. Varios deportes de aventura que no sabía que se podían hacer, pero que recién se están implementando.

"Cusco es el destino a donde voy cuando quiero despejarme, cuando quiero pensar un poco cómo esta yendo mi vida", menciona Daniela. (Foto: IG / Daniela Feijoó)

—¿Qué rescatas más de estos lugares?

La sierra me gusta mucho en cuanto a energía y el norte porque amo el verano. La selva aún no la conozco. La sierra peruana me parece que es un destino muy bonito para conectarse con uno mismo y para aprender de la gente que vive allí. La gente siempre te recibe de una manera muy efusiva y amorosa . Vuelvo cada vez que necesito un break, necesito pensar o relajarme un rato.

— Para ti, ¿cuáles son los lugares imperdibles en Cusco?

En primer lugar, esta Machu Picchu que es fantástico. Es como la postal que uno ve, es tal cual. Es energético es gigantesco y maravilloso. La primera vez que fui a Cusco fue a la famosa montaña de siete colores. Ahora, no sé cómo estará, pero es un buen destino, porque haces trekking. También, tienes muchas opciones de subida, si no puedes subir caminando hay caballos o gente que te ayuda. Me parece que es un buen atractivo de Cusco. También, otro lugar imperdible es Maras y Moray. No solo por lo que ves en el lugar, sino por el recorrido que haces. Cada vez que vas a sus atractivos, el recorrido te ofrece distintas actividades de cómo hacerlo, no solo caminando o en carro. En el caso de Maras y Moray puedes hacerlo en cuatrimoto, mientras ves todos los paisajes y, no es solo ver el paisaje, sino la aventura que tienes al llegar. Es algo que deberías hacer si vas a Cusco. Están las salineras donde puedes llevarte un lindo recuerdo. Yo me llevé un llavero de sal en forma de estrella.

La joven actriz peruana en uno de sus viajes a Machu Picchu. (Foto: IG / Daniela Feijoó)

—¿Cómo te reciben las personas cuando viajas dentro del país?

Hay un público bien grande que ve televisión peruana en provincia y son muy cariñosos, en general, el peruano, pero creo que en la sierra mucho más. Son mucho de tocar a las personas. En la sierra te abrazan, te dan besos y quieren estar cerca a uno. Esa es la forma en como demuestran su cariño, su respeto y la admiración a tu trabajo.

Cuando fui a Ayacucho recibí ayuda de muchos lados, porque era la primera vez que iba. Fui por trabajo y no tuve mucho tiempo para averiguar qué podía hacer allá. La gente me ayudó un montón, me dio mucha información, me decía qué podía hacer y a dónde ir. No por interés, porque uno se da cuenta cuando la ayuda es real, cuando en realidad quieren ayudarte a conocer el lugar donde ellos viven.

La actriz sobre su viaje a Ayacucho: "la gente me ayudó un montón, me dio mucha información, me decía qué podía hacer y a dónde ir. No por interés, porque uno se da cuenta cuando la ayuda es real". (Foto: IG / Daniela Feijoó)

—En cuanto a destinos fuera del país, ¿cuál dirías que es tu favorito?

Podría decir que la Riviera Maya es uno de mis destinos favoritos por todo lo que te ofrece. Yo estuve en Cancún donde el agua es de color turquesa, limpia, el cielo es maravilloso y tienes muchas actividades acuáticas por hacer como viajar por un catamarán, almorzar en una embarcación y muchas cosas más.

A parte de los paisajes de la Riviera Maya tienes muchas actividades por hacer, ya sean actividades tranquilas o extremas. También, estuve en Tulum donde es un lugar más tranquilo para descansar. Como no es una ciudad es meramente playas y bosques. La gente no maneja muchos carros, sino van en cuatrimotos o bicicletas.

—¿Qué les dirías a las personas qué aún no se animen a viajar?