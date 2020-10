Ana Carrizales Bedón tiene 26 años y es publicista. Desde que empezó la pandemia, ha percibido lo que muchos más en redes sociales: decenas de personas unidas compartiendo pequeños emprendimientos e impulsando el comercio local. De las iniciativas, llamaron su atención particularmente las dirigidas por adultos mayores, una de las poblaciones más afectadas (y vulnerables) frente a la crisis del coronavirus. ¿Cómo apoyarlos?

Junto al equipo de Sofá Comunicaciones, agencia de publicidad de la que forma parte, aceptó el reto. El objetivo era centralizar las iniciativas en una plataforma digital que trascienda y llegue a más personas. Futuros clientes.

“En plena pandemia, noté que muchas personas compartían (y re-compartían) en sus redes sociales emprendimientos de personas mayores que conocían o que se cruzaban en la calle. Esta manera de difusión, si bien era buena, a largo plazo puede no ser eficiente. Esto ocurre porque las publicaciones se pierden fácilmente con el paso de los días y eso complicaría el ponerse en contacto con el emprendedor. La idea era reunir todos estos emprendimientos que la gente compartía en un solo lugar, para tener la información más a la mano y darles más exposición”, detalla Carrizales.

Así, el espacio fue tomando forma. Junto a su equipo, empezó a recolectar y clasificar diversos emprendimientos de personas de la tercera edad; esto, a través de publicaciones en redes sociales o mensajes de personas que empezaron a acudir a ellos vía mensajería interna, en general hijos o nietos de los emprendedores.

Como siguiente paso ponen todo su empeño en gráficas que reflejen lo mejor de cada negocio. A la hora de publicarlas, en Instagram y Facebook, son categorizadas por rubro para una mejor organización. Cabe resaltar, además, que todo este proceso se desarrolla sin fines de lucro.

INICIATIVA NECESARIA

Ana Carrizales y su equipo coinciden en que la creación de plataformas de visibilidad como la suya es esencial en crisis como la actual. Basta con analizar las cifras. En mayo de este año, la exministra de Salud Patricia García señalaba que “la pandemia había desnudado el abandono que hemos tenido en décadas con el adulto mayor” , precisando que comprenden casi un 12% de la población nacional.

A ello, se suma el hecho de que no se trata de una población homogénea, pues muchas personas de la tercera edad aún se encuentran funcionales y se desempeñan en trabajos de categoría formal e informal dependiendo de esos ingresos para subsistir. Factor que se ha visto vulnerado desde el inicio de la pandemia, pues las probabilidades de continuar trabajando se enfrentaban al riesgo de contraer la enfermedad.

Otro de los factores, es que desde el inicio de la pandemia el panorama digital ha sido punto clave para el resurgimiento de los emprendimientos, herramienta que en muchos casos no dominan los adultos mayores: “La pandemia ha hecho que la brecha digital (que ya existía) sea más significativa, pues ahora es mucho más difícil que un emprendimiento prospere sin tener presencia en redes sociales. Esto pone en clara desventaja a los emprendedores mayores que no cuentan con ese manejo digital. Por eso es importante crear estos espacios donde ellos puedan apalancarse para seguir vigentes”, suma Carrizales.

INSPIRACIÓN

“El nombre de Papito y Mamita es por inspiración de mi papito Cesar Bedón y mi mamita Lupe Herrera, que han sido un ejemplo de trabajo constante toda su vida”, comenta la joven publicista, en referencia al nombre que adoptó la plataforma digital, que hoy cuenta con más 7 mil seguidores y ha difundido alrededor de 25 emprendimientos de personas mayores.

Por lo pronto, el equipo de Papito y Mamita Directorio Digital, tiene como meta a mediano plazo implementar asesorías y capacitaciones de herramientas digitales y gestión de marca para los emprendedores de la tercera edad, con la finalidad de que puedan desarrollar de manera independiente sus negocios.

“Ha sido sorprendente la manera como las personas han conectado con la iniciativa. Es increíble. Al principio éramos nosotros mismos los que recolectábamos la información, pero ahora, todos los días nos llegan mensajes de personas con información sobre algún emprendedor mayor o que nos felicitan por la iniciativa. Esto ha hecho que se vaya formando una comunidad y que el directorio ya no se sienta como “nuestro”, sino más como el directorio de “todos”. De no ser por esta comunidad que comparte, difunde e informa, el directorio no tendría el alcance que está logrando ahora”, concluye.

Para ingresar a la página de Facebook del directorio digital da clic aquí. Para ingresar al perfil de Instagram, da clic aquí.

