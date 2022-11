Las relaciones no se caracterizan particularmente por ser sencillas. Si en algún momento nos han hecho creer que el amor es como un cuento de hadas, ya es momento de enfrentar la realidad y darnos cuenta que cualquier vínculo humano requiere trabajo y dedicación. A veces, por más que luchemos para mantener a flote una relación amorosa, si vamos notando algunas señales que nos revelan que tal vez el amor de pareja llegó a su fin, lo más sano será dejar ir a esa persona.

¿Cómo saber si el amor se acabó?

Cada escenario será distinto. Dependerá del tiempo de la relación, la compatibilidad de personalidades y factores adicionales que solo la pareja conoce. De todas formas, existen principios fundamentales que no deberías pasar por alto si ya tienes algunas dudas sobre la conexión con tu pareja. Para esto, consultamos con las psicólogas Virginia Valverde y Nadya Matamoros, quienes nos dejan pautas precisas a las cuales ponerles atención.

1. Tus emociones son invalidadas constantemente: El momento en el que tu pareja comienza a minimizar lo que sientes, es determinante para decidir si quieres continuar en esa relación. Recuerda que desde el día 1, la validación es clave para construir un vínculo saludable.

2. El silencio se vuelve incómodo: Cuando existe el amor recíproco en una relación, el silencio no debería sentirse estresante ni intolerable. Por lo contrario, debería representar un momento de paz y tranquilidad, y ser casi como parte de la compañía en la relación.

3. No ves tu relación como un lugar seguro: Es común que la persona con la que has creado un vínculo amoroso sea en quien más confíes y con quien te sientas protegida. Básicamente, se convierte en una de las primeras personas a quien recurres si te llega a pasar algo. Cuando esto cambia y ese sentimiento de seguridad desaparece, puede ser una señal que el afecto también esté quedando apartado.

4. Ya no disfrutas las actividades que hacen juntos: Si tareas tan simples y cotidianas como tender la cama todos los días o comer juntos se transforman en una rutina desagradable para ti, esto puede indicar que la relación entre ambos no está marchando bien. Cuando el amor sí está presente y se expresa mutuamente, no verás estas actividades como algo tan monótono porque estás compartiendo tiempo con la persona que amas.

5. Empiezan a perder la confianza: Como la base del amor, la confianza es clave para descubrir si la relación verdaderamente está funcionando. Si ya no sientes esa libertad para contar tus temas personales o conversar sanamente acerca de su relación, podrías empezar a reestructurar el vínculo que compartes con tu pareja. Ese momento en el que ya no sientes seguridad y empiezas a ocultar información para mantener tu tranquilidad, es una alarma para evaluar si vale la pena seguir al lado de esa persona.

6. Sientes que no hay reciprocidad: Si siempre sientes que tú eres la persona que busca las cosas y da más afecto del que recibes (sea cual sea el tipo de lenguaje de amor de tu pareja), no estás viviendo una relación plena y probablemente siempre sientas ese vacío.

7. Ya no reconoces a la persona: Si notas que tu pareja muestra actitudes diferentes y que no son usuales a su personalidad, puede indicar que algo no anda bien. Por ejemplo, si la persona era sumamente detallista y de un momento a otro cambia ese comportamiento, claramente es una señal a tener muy en cuenta.

8. Sus prioridades han cambiado: Si bien una relación no debe ser la prioridad máxima en tu vida, sí llega a encabezar la lista. Cuando esto cambia, de alguna manera una de las partes (o ambas) han ido soltando el vínculo amoroso y ya no ven la relación como algo sólido.

9. Visualizas un futuro con caminos distintos: En una relación adulta, es muy importante que las personas compartan ciertas metas para que ambos puedan ir creciendo juntos sin necesidad de estancarse o dejar planes que anhelan de lado. Estos objetivos no tienen que ser necesariamente los mismos, pero si debería existir un consenso para mantener una sana relación.