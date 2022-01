Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro día a día pasa por las calles. Caminamos por ellas y vivimos en alguna. Muchas tienen nombres de personas que quizá no nos despiertan mayor curiosidad, otras sí. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué su nombre está grabado en la esquina? Lo cierto es que también en estos espacios de la Lima actual, una desigualdad se refleja: existen más calles con nombres de hombres que de mujeres.

María José Montezuma, profesora del colegio José Antonio Encinas de Magdalena del Mar, se enteró el año pasado de un concurso para escribir artículos acerca de mujeres que no tenían entradas en Wikipedia. Le pareció interesante. Indagó más y, a partir de un informe periodístico de RPP, descubrió una desigualdad vigente: de más de 13 mil calles que hay en Lima, el 28.7% llevan nombres de hombres, mientras que solo el 3.3% tienen nombres de mujer. Ese fue el detonante para iniciar el proyecto “Mujeres con calle” junto a sus alumnos de segundo grado de secundaria.

El proyecto consistió en investigar sobre las vidas de mujeres que dan su nombre a algunas calles de la capital.

“Hay pocos nombres de mujeres en las calles y hay mujeres que nadie sabe quiénes son”, explica María José. Tras recopilar una lista de calles con nombres de mujer en diversos distritos, ella y sus alumnos se dieron cuenta de que -al momento de la investigación- hacía falta información sobre su vida. No existían fuentes documentales o los vecinos de las zonas desconocían quienes habían sido estas personas.

Por otro lado, hay casos de mujeres cuyo honor (de tener su nombre en una calle) no se justificaría si no fuera por representar el modelo de cierta época en la que se las homenajeó. En el caso específico de la investigación sobre Justa García Robledo, María José encontró que “era una autora muy poco memorable”. Sin embargo, escritoras más notables o mujeres “más contestatarias” no poseen una calle.

Volviendo a las dificultades de la investigación, resulta que existen algunas calles con nombres de mujer que no tienen apellidos, cosa que implica un gran problema a la hora de indagar sobre sus pasados. “Seguramente la gente que vivió ahí hace mucho tiempo sabe quiénes son, tal vez eran mujeres que tenían alguna importancia, pero le pusieron solo un nombre. ¿Cómo sabes quién es si no tiene apellido?”, menciona María José. La calle Doña Rosaura o la avenida Doña Rosa Mercedes en Surco son algunos ejemplos.

En varios casos, el poco conocimiento que tenemos sobre la vida de las personas que dan nombre a nuestras calles es señal de una ciudadanía que no conoce ni se identifica con su pasado. “No creo que (tener sus nombres en esas calles) colabore mucho a la representatividad ni tampoco a la memoria colectiva del lugar donde se encuentran, porque no se sabe quiénes son. Esos también eran los vacíos que queríamos llenar con este librito”, señala María José.

El libro “Mujeres con calle” reúne artículos informativos sobre la vida de cuatro mujeres que dan su nombre a calles de la capital. Una duquesa que murió por la causa de la independencia, una poeta del siglo XIX, una actriz destacada del siglo XX y una danzante afrodescendiente, son las protagonistas. Conocer más sobre las personas que dan nombre a nuestra capital puede servirnos para valorar los aportes de las diferentes culturas y etnias que hasta ahora viven en la ciudad.

Cuatro mujeres que dan su nombre a las calles de Lima

Un breve resumen de la vida de las mujeres investigadas como parte del proyecto “Mujeres con calle”.

María Echevarría de Santiago y Ulloa (calle de San Miguel): Nació en la segunda mitad del siglo XVIII. Quedó viuda de su primer esposo y, más tarde, contrajo matrimonio con José Bernardo de Torre Tagle Portocarrero e Izázaga, gobernador de la provincia de La Paz y brigadier del ejército realista. Se unió a la causa del general San Martín en Trujillo y transportó el acta de independencia hasta Lima. Fue capturada por los realistas y falleció en la fortaleza del Callao.

Justa García Robledo (calle de Breña): Fue una poeta del siglo XIX que siguió una vida tranquila, tras abandonar el monasterio por motivos de salud. No obstante, formó parte de grupos literarios integrados por mujeres intelectuales de la época. Llegó a publicar poemas en periódicos como El Comercio y el Nacional. Se pueden encontrar algunas de sus obras en “Mujeres con calle”.

Ernestina Zamorano (calle de Cercado de Lima): Nació en Tacna y destacó en los primeros años del siglo XIX. Fue una de las primeras actrices peruanas que sobresalieron en el teatro y en el cine. Disfrutaba interpretar a “Ña Catita” y se convirtió en una estrella, logrando 50 años de carrera. Por otro lado, estuvo casada y tuvo nueve hijos.

Bartola Sancho Dávila (calle del Rímac): Fue una mujer afroperuana que se dedicó a la danza y la música. Ganó tres veces en los Concursos de la Pampa de Amancaes, entre los años veinte y treinta. Bailaba marinera y zamacueca. Dirigió un grupo musical conformado por hombres. La cantautora Alicia Maguiña compuso la marinera “Bartola” en honor a su forma de bailar.

Para leer el libro virtual “Mujeres con calle”, elaborado por los chicos y chicas del colegio José Antonio Encinas, perteneciente a la Editorial La Ingeniosa Cartonera, puede entrar aquí .

