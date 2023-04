La influencer peruana, Carolina Braedt, ha decidido contar su verdad acerca del fin de su matrimonio con Bruno Vega. A través de un extendido comunicado en su cuenta de Instagram, la empresaria detalló la delicada situación que atravesaba su matrimonio y cómo se fueron dando los hechos hasta la separación definitiva. Desde las fechas de sus viajes hasta una infidelidad de por medio, la bloguera de moda le puso fin a las especulaciones con su mensaje en redes sociales.

Carolina Braedt publica comunicado en Instagram aclarando el fin de su relación con Bruno Vega

La figura pública, también conocida como “Fashadiccti”, utilizó su plataforma más importante para contar su versión acerca de la polémica separación de su esposo. Tras casi dos semanas del anuncio oficial del fin de su compromiso con Bruno Vega, la influencer optó por comunicar cómo sucedieron los hechos en sus propias palabras.

“Quise mantener mi término de relación con Bruno en privado y contar lo menos posible de nuestras razones pero lamentablemente cuando lo conté sin dar detalles en un texto corto por stories, se desató una serie de insultos y acoso hacia Bruno cuestionando su sexualidad y él me pidió aclarar que esto no era así y para que lo dejaran de acosar. En ese momento salí a pedirles que paren con eso y reconozco que hablé de una manera ligera sobre nosotros dando a entrever que quizás íbamos a regresar y con otros detalles pero mi fin era que parara este acoso hacia él y así lo acordamos”, fue el mensaje inicial de Carolina Braedt.

El texto continuó dando detalles acerca de su vínculo sentimental. “Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareia y menos un provecto de vida en común que nos siguiera uniendo. En mi viaje a París en Febrero yo decidí terminar la relación, por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación ni bien yo llegara a Lima. Llegando a Lima él fue el primero y único en enterarse de que yo había conocido a otra persona y que ya no había vuelta atrás”, narra.

“Ese mismo día yo tomé la decisión de no dormir más en mi departamento donde ambos vivíamos y empecé a quedarme en casas de familiares y amigos cercanos además de estar de viaje por trabajo en dos festivales en Chile y Colombia. Por eso muchas personas intuían que nos separábamos y sí. No fue una sorpresa”, afirma Carolina haciendo alusión al mensaje que publicó su ex esposo en el que dio a entender que él nunca estuvo enterado del fin de su relación.

El comunicado culmina con la empresaria reflexionando acerca de los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas, e incluso confirmando la infidelidad que su ex pareja habría cometido. “Todo se tornó muy difícil cuando yo no sabía cómo manejar la situación estando ya separados pues me sentía atrapada no queriendo incomodar a una persona a la que le fallé en el compromiso de matrimonio...Yo compré mis pasajes para irme unas semanas a París y él lo sabía. Sin embargo, hoy salen a la luz pruebas de que él me fue infiel antes de casarnos en su despedida de soltero y eso solo hace que todo se vea muy penoso”, cuenta.