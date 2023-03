La cadena de mala racha en las parejas famosas alcanzó a la farándula peruana detrás de la pantalla. La influencer y empresaria Carolina Braedt acaba de anunciar que se separa de su esposo, el también influencer y empresario Bruno Vega, a poco más de un año de su boda soñada. Noticia que cayó como un baldazo de agua fría para los seguidores de ambos, pues eran considerados una de las parejas de influencers peruanos más queridas de las redes sociales. En medio de tantas especulaciones y chismes virales, Carolina se pronunció al respecto para defender a Bruno.

A través de una historia de Instagram, Carolina Braedt fue quien decidió dar el primer paso público para anunciar el distanciamiento de su esposo. A raíz de las constantes preguntas de los seguidores que notaron que Bruno ya no aparece en sus publicaciones o historias en redes sociales, la fundadora de “Rutina Café” decidió aclarar tema de una vez y eligió las historias de Instagram para hacer el inesperado anuncio.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos siendo super unidos en todo como socios y amigos. L@s quiero mucho y espero que entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuando esté lista para contarlo ”, escribió el jueves por la mañana, generando diversas reacciones en redes al señalar que sus problemas de pareja no alcanzan al ámbito empresarial y amical. Así lo confirmaron a través de sus historias de Instagram donde compartieron contenidos similares el mismo día sobre el proceso de construcción del nuevo local de su cafetería conjunta “Rutina Café”.

(Fotos: IG @carolinabraedt)

Carolina Braedt defiende a Bruno y da detalles de su distanciamiento

A pesar de haber dejado en claro que no quería que se hable más del tema, ahora Carolina también tuvo que hacerle frente a una serie de fuertes especulaciones en torno a su separación. A través de sus historias de Instagram, esta vez la influencer decidió cortar de raíz los rumores que tanto daño empezaron a generarle a ella y a su ahora expareja.

“Acabo de hablar con Bruno, y de verdad ayer todavía nos estábamos riendo de la creatividad de la gente y cómo son capaces de inventarse tantas cosas, pero hoy ya el acoso que está recibiendo es extremo y realmente se lo debo a él y a ustedes aclarar esto”, expresó luego de que un fuerte rumor sobre la orientación sexual de Bruno y los motivos de su separación se viralizara en cuestión de horas en todas las redes sociales.

“En verdad no puede ser que se estén inventando con tanta seguridad que Bruno es gay. Yo no tengo nada en contra de los gays, amos a los gays, mis mejores amigos son gays, pero Bruno no lo es. Y si la relación ha terminado no es por eso . Me parece una falta de respeto que realmente se esté inventando una cosa así”, expresó con indignación. “No es posible que Bruno sea gay. Por favor, basta”, agregó.

“Yo creo que todo a su tiempo y no quiero ahorita dar explicaciones sobre porqué la relación ha terminado pero no es que haya una razón específica. A veces las relaciones terminan. Tenemos más de 10 años juntos, hemos vivido muchas cosas, nuestra relación ha sido hermosa y sigue siendo hermosa. Nos queremos demasiado, seguimos siendo socios, amigos, pero ahorita nuestros sueños no se están alineando de la manera en que quisiéramos y creemos que lo mejor para la relación es simplemente darnos un espacio para que cada uno pueda crecer a su manera . Y ya. Tal vez el futuro nos va a unir de alguna forma más adelante cuando estemos más listos de nuevo para volver a amarnos y darnos el cariño que nos merecemos. Pero por ahora hemos decidido separar nuestros caminos ” fue el contundente mensaje final de Carolina.

El anuncio del “distanciamiento como pareja” llega luego de tener poco más de un año desde la celebración de su matrimonio con Bruno el 6 de noviembre del 2021, quien aún no ha dado declaraciones públicas, indirectas ni nada sobre el tema en sus redes sociales. Así que solo queda esperar el momento en que ambos se sientan listos para compartir más detalles sobre las diversas razones que hicieron que la adorada pareja de “morsis” haya decidido tomar distancia por ahora.