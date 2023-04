Dicen que la infidelidad es contagiosa. Cómo no creerlo si en los últimos meses nos enfrentamos a una nueva pandemia de ‘ampays’ y escándalos de parejas de celebridades que terminaron sus aparentemente idílicas relaciones porque el ‘amor de su vida’ les fue infiel. Ante este fenómeno que cada vez se esparce con más rapidez en una sociedad tan cambiante como la nuestra, acudimos a una psicóloga y terapeuta de parejas, Massiel Martel, para explicar por qué las infidelidades se han convertido en el pan de cada día.

Cuando descubrimos que Gerard Piqué le había sido infiel a Shakira, nadie se imaginó el efecto dominó que tendría en un sinfín de parejas de celebridades que terminaron formando parte de la cadena de la mala suerte en el amor. Y si bien la infidelidad ha sido practicada desde inmemoriales tiempos (tiempos en los que Jay-Z le fue infiel a Beyoncé o en los que Brad Pitt a Jennifer Aniston), es ahora en esta suerte de etapa aparentemente post pandémica que recién nos damos cuenta de lo normal y hasta común que se ha vuelto escuchar que una pareja terminó su relación a causa de una infidelidad.

¿Qué significa realmente ser infiel?

Antes de lanzarnos sin salvavidas a la ola de casos de famosos infieles de los últimos meses, primero es necesario tener una guía que nos salve de ahogarnos entre la confusión de terminologías. De acuerdo a la psicóloga, la infidelidad es faltar a los acuerdos establecidos en la relación de pareja . Así de sencillo y claro. Mientras que para algunos el tener relaciones íntimas con otras personas sea una falta, para otros podría ser aceptado. “ No se trata de determinar la conducta, sino cuáles fueron los acuerdos establecidos con la pareja ”, afirmación que la especialista concluye con que “cada pareja debe tener su propia definición de fidelidad”.

De ahí que, por ejemplo, el novio de la influencer mexicana Tammy Parra haya decidido ser infiel significaría que rompió el acuerdo monógamo que habría entre ambos. Una vez que interioricemos este concepto, ya podemos empezar a navegar en las oscuras aguas de la infidelidad.

¿Por qué una persona es infiel?

De acuerdo a la terapeuta, lo que lleva a una persona a ser infiel es la disparidad de valores. Lo que significa que, por ejemplo, si una persona evita ser infiel porque su pareja se lo dice pero no porque él lo crea, eventualmente terminará deteriorando (si es que no terminando) la relación. “ Acepto cosas solo para mantener la relación, pero no porque esté de acuerdo con eso ” podría ser la frase de alguien que se mantuvo años en una relación y que, aparentemente de la nada, decide engañar. Exactamente como esa interminable lista de famosos soñados que de la noche a la mañana se convierten en infieles, ya sea en una relación nueva, comprometidos e incluso casados y con hijos.

A este factor se le suma el grado de conciencia sobre el daño que se puede ocasionar en la pareja. Esto es, el saber que va a lastimar a la otra persona pero no hasta qué punto.

Y por último, pero no menos importante, el nivel de madurez para lidiar con los problemas. Ya sean problemas personales o netamente de pareja, el que una persona prefiera ‘solucionarlos’ con otra y caer en la infidelidad sólo demuestra la falta de madurez para manejar sus emociones, según explica la terapeuta.

(Foto: Freepik)

¿Por qué las infidelidades se han normalizado?

De acuerdo a la especialista, el que las infidelidades se estén normalizando envía un mensaje cultural contradictorio. Por un lado, se habla de lo importante que es preservar los valores de la monogamia, pero por otro, se promueve la creencia de que es una experiencia emocionante parte de la vida cotidiana. E incluso a través de un constante bombardeo de los medios, la presión social nos podría obligar a ser infieles. ¿La razón? La falta de salud mental a nivel sociocultural . La gravedad de una infidelidad disminuye a medida que empieza a ser considerada como parte del circo mediático en el que lamentable celebridades como Shakira, Becky G, Tammy Parra e incluso la esposa del futbolista peruano Paolo Hurtado, quien actualmente está en medio de todo el drama farandulero en pleno estado de embarazo, terminan envueltas.

"Cuando una persona es infiel, tiene plena conciencia de que lo es. Sabe perfectamente que eso va a dañar a su pareja, pero aún así decide hacerlo"

De ahí que muchos especialistas afirmen que la infidelidad puede llegar a ser considerada incluso como una forma de abuso emocional . “Cuando una persona es infiel, tiene plena conciencia de que lo es. Sabe perfectamente que eso va a dañar a su pareja, pero aún así decide hacerlo”, explica la especialista pues estos daños en la pareja podrían incluso equipararse a síntomas similares a un trastorno de ansiedad o de estrés postraumático (niveles de ansiedad son sumamente elevados, hipervigilancia de la pareja, baja autoestima y seguridad, comparaciones con otras personas, sensación de desesperanza, irritabilidad, angustia, depresión y mucho más).

Estos peligros son difíciles de interiorizar cuando vemos que son las celebridades las que lo experimentan. Tan inalcanzables como son, nos dificulta darnos cuenta que también son personas que sienten dolor. De ahí que se llegue a banalizar hasta el punto de ver en la TV o las redes que tal famoso le fue infiel a su pareja como algo divertido e incluso agradable, según revela la especialista. “ No es glamoroso, es algo super doloroso que incluso lleva a mucha gente a terapia. El efecto es totalmente devastador ”, afirma. Veamos nomás a Shakira, la traumática experiencia a raíz de las infidelidades de Piqué la llevó a terapia.

Ahora bien, la causa que se ha viralizado en los últimos meses podría ser el efecto espejo que ocasionan las celebridades infieles. Si vemos a Piqué, Sebastian Lletget o incluso a Paolo Hurtado serle infieles a sus parejas; la probabilidad de que otros empiecen a ‘contagiarse’ son muy altas. Y lo dice la ciencia. Estudios recientes de una popular investigación en Israel revelaron que, en efecto, la infidelidad es contagiosa. “ El tener más exposición a las infidelidades hace que seamos más propensos a tener este tipo de conductas también ”, en palabras de la terapeuta.