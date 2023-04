En la recta final del esperado certamen Miss Perú de este año, más de 20 candidatas representantes de cada parte del territorio peruano se enfrentarán en unas semanas para llevarse la ansiada corona de Alessia Rovegno. Entre las tantas aspirantes, Nathaly Terrones se ha convertido en una de las favoritas de missólogos y el público no solo gracias a su particular belleza natural (y su increíble parecido a Janick Maceta), sino también por su impresionante currículum digno de una reina.

¿Quién es Nathaly Terrones?

Nathaly Andrea Terrones Sierra es una modelo, doctora y bombero voluntaria de 27 años que está representando a Lima Este en el Miss Perú 2023. De padre cajamarquino y madre andahuaylina, Nathaly se graduó como médico cirujano por la Universidad Científica del Sur durante la pandemia, por lo que empezó a ejercer sus prácticas profesionales en el periodo más duro de la pandemia por el Covid-19 en el Centro de Salud de Velille de Chumbivilcas (Cusco). “No tengo palabras para describir la hermosa carrera que tengo, ser médico es lo más hermoso que me ha pasado en la vida: Medicina 💖”, son las palabras de Nathaly cada vez que habla sobre lo mucho que ama su carrera.

Su espíritu tan apasionado y su determinación a salvar más vidas la llevó a convertirse en bombero voluntaria en la Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima 4 (Lince) desde hace varios años. Incluso, formó parte del cuerpo de bomberos que el pasado 19 de enero lucharon contra el incendio provocado en la casona cercana a la Plaza San Martín a raíz de las manifestaciones en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Su destacable labor salvando vidas vestida de blanco (médico) y rojo (bombero) llevaron a Nathaly a ser reconocida por el Colegio Médico del Perú gracias a su constante dedicación. “Me costo 4 años entrar al cuerpo de bomberos, es mi pasión mi vida entera, he luchado contra todo para lograr uno de mis 3 objetivos más grandes que tengo en la vida. Se que no puedo cambiar el mundo ni a las personas, pero servir a mi patria dándole mi granito de arena me llena el corazón de saber que pudimos salvar una vida, más aún complementándola con mi bella carrera Medicina Humana ”, cuenta con orgullo en sus redes sociales.

(Fotos: IG @nathalyterrones95)

Además de su impresionante profesión salvando vidas, Nathaly también es una amante de la música, pues durante la pandemia también tuvo la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades como saxofonista soprano. Esta esencia multifacética la llevó a animarse a entrar al mundo de los concursos de belleza luego de experimentar como modelo. Su determinación la hizo merecedora de la corona Miss Lima Centro en el 2016 y posteriormente Miss Lima Este en el 2022. “Es el inicio de mi gran meta que usaré estrictamente en beneficio de mi prójimo. Ahora me toca una labor grande que es ganar el Miss Peru 2023 y dejar en alto el nombre de Miss Peru Lima Este, con el favor de Dios que se haga su voluntad” son algunas de las palabras que Nathaly compartió en Instagram, donde a la fecha cuenta con casi 43 mil seguidores.

Y como cereza del pastel, Nathaly también logró encontrar el amor. Actualmente está en una relación con Pancho Rodríguez, modelo chileno concursante del reality “Esto es Guerra”. “Lo quiero y admiro mucho, es mi soporte” fueron algunas de las pocas palabras que expresó públicamente, ya que prefiere mantener su vida amorosa en privado.