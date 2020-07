Daniella Fernández tiene claro que las oportunidades en la vida se presentan solo una vez. Y claro, más vale no dejarlas pasar y aprender de ellas en el camino. Este ‘mantra’ le ha servido en los más de diez años que lleva dedicando al periodismo deportivo –campo comúnmente dominado por hombres – logrando conquistar el mundo de la radio, la televisión y la prensa escrita; gracias a su amplia curiosidad por descifrar todos los deportes, quiénes están detrás de ellos y cuál es la pasión que los mueve. En esta entrevista exclusiva, Fernández regresa a los recuerdos que calaron sus inicios, los momentos más emocionantes que le ha regalado el mundo deportivo y la motivación que la impulsa a enfrentar nuevos retos.

En un inicio no pensabas dedicarte al periodismo deportivo. De hecho, estudiaste por un tiempo una carrera muy distinta...

Cuando salí del colegio, en el 2002, yo quería ser era bióloga marina. Sin embargo, en aquella época aún no existía esa carrera en el país. Era algo loquísimo, considerando que gozamos de cerca de 3 mil kilómetros de costa, y era extraño que no tuviéramos una carrera orientada a la vida marina. Pero bueno, al final me decidí por la medicina veterinaria y zootecnia con la motivación de luego especializarme, pero no llegué a graduarme ni a sacar mi título porque me di cuenta que no era algo para mí. Fue allí que surgió lo del periodismo deportivo. En el colegio siempre fui la ‘antipática’ que quería hacer todos los deportes, siempre me gustaron, así que, animada por esa pasión, decidí dedicarme a ello.

¿Cómo fueron tus inicios en la carrera? ¡Haz pisado casi todas las plataformas!

Empecé en lo que era CPN Radio, hace muchos años, como redactora de las noticias que se leían cada 30 minutos. Esas pastillas chiquititas que eran como el twitter de la época (risas). Allí aprendí mucho. Luego, pasé a ser reportera en un programa que se llamaba “Prohibido hablar de fútbol”, y ahí fue que me metí más en el mundo polideportivo, porque creo que los otros deportes merecen tanta exposición como la tiene el fútbol. Después, pasé a ser productora y reportera de un programa que se llamaba ”CPN Extremo”, que fue todo un reto, porque imagínate tener que hacer un programa de deportes extremos en radio. Luego la radio dejó de existir, pero tuve la suerte que al poco tiempo pude entrar en el grupo EPENSA, a trabajar en el Bocón y Correo, escribiendo sobre deportes en la web y en el impreso. Ya en el 2012 se me dio la oportunidad de llegar a Media Networks, que en ese momento era CMD, para trabajar como productora durante la Copa Libertadores sub 20.

¿Fue complicado hacerse un espacio en un rubro que comúnmente está dominado por hombres?

Siempre uno hablaba de periodismo deportivo y automáticamente lo vinculaba a hombres. Pero creo que hoy, la mujer se ha ganado un espacio en este rubro. Veo cada vez a más mujeres en las distintas plataformas, en radio, web, televisión, prensa escrita… y eso la verdad me alegra muchísimo. Las mujeres nos hemos hecho un camino en esto, y ya no se considera un espacio solo de hombres, incluso ellos mismos ya voltean a vernos con respeto.

Sin embargo, es importante resaltar que esto también va de la mano con los jefes de los medios, porque si ellos no apuestan por el talento de estas mujeres, entonces el cambio no se da. Las mujeres estamos preparadas para el mundo deportivo, somos profesionales. Y no solo en el deporte, sino para conquistar más rubros. Igual, creo que si bien estamos cambiando el ‘chip’ como sociedad, aún existen personas que creen que el fútbol solo puede ser hablado por hombres, y eso es algo que cuesta romper, pero poco a poco lo estamos logrando.

¿Animarías a las niñas y adolescentes a que se dediquen a esta carrera? Muchas veces algunas dejan sus sueños atrás por el miedo a no encontrar oportunidades...

Claro que las animaría. Primero, les diría que no tengan miedo y que nunca dejen de soñar, porque los sueños están para cumplirse. Les diría también que no le permitan a nadie decirles que no pueden. Yo me encontrado con gente que me ha dicho que no puedo, y bueno, está perfecto, pero yo sigo y lo logro mientras ellos esperan sentados. Esta es una profesión para un ser humano, no para un hombre o para una mujer. Solo debes hacerlo con pasión, profesionalismo y estar dispuesto también a sacrificar muchas cosas.

A esas niñas y adolescentes que están por salir del colegio y que no saben si estudiar o no periodismo deportivo porque creen que aún es un campo para hombres, les digo que ¡no! Que mientras más seamos es mejor. Además, me gusta tener competencia (risas).

El deporte claramente es tu pasión..

Sí. Tengo la suerte de que mi pasión es mi profesión, entonces no siento que estuviera trabajando, aunque eso no quita que también sea complicado, porque para el periodismo no existen fines de semana, ni feriados, ni días de la madre o del padre, incluso cumpleaños, y tú lo debes saber. Pero es lo que nos gusta así que al final lo hacemos con amor.

¿Ha sido un reto configurar el noticiero en el contexto de la pandemia? Porque si bien ahora se han reanudado algunos deportes en otras partes del mundo, hubo un momento en el que absolutamente todo se detuvo...

Ese fue uno de los retos más complicados, sin duda. Nos reunimos mucho con la gente de producción para ver los temas que tocaríamos en cada programa, lo bueno es que cuando regresamos en Alemania ya se había reanudado el fútbol, así que por lo menos ahí habían un poco de noticias actuales en cuanto a partidos. Pero también empezamos a buscar acá la información, saber cómo estaban nuestros deportistas, hablar con la gente del IPD, para conocer también como iba a ser la reactivación de los deportes locales, abordar también el tema de que algunos deportistas se quedaron fueron del país y no podían regresar, y también hacer un espacio no solamente para hablar de los deportistas de Alta Competencia, pues el IPD también ve todo lo que es el deporte para el ciudadano, entonces estaba nuestra preocupación acerca de cuándo la gente podría volver a practicar deportes en espacios abiertos, correr, montar bicicleta, etc. Que, además, hoy por hoy significa algo importante, porque funciona como un escape mental, sumado a que también es un cambio saludable luego de pasar meses en estado sedentario en nuestras casas.

Parece que ya estamos cerca de la reactivación del torneo local...

La fecha se retrasó, se esperaba que vuelva este 31 de julio, pero se ha reprogramado para el 7 de agosto, que parece que ya es la fecha final del reinicio del torneo local. Mientras tanto, hemos podido conversar con algunos jugadores y directivos, conocer cómo va a ser su planificación, porque también hay que ser conscientes de que no todos los clubes de fútbol tienen la misma realidad. No todos tienen un recinto para practicar, no todos tienen las mejores instalaciones para hacerlo. Después, también conversamos con muchos futbolistas que tampoco tenían las mismas condiciones para entrenar, algunos vivían en departamentos chicos, otros tenían espacio en casa, otros entrenaban en los garajes, era complicado. Lo que buscábamos tener en el noticiero era ver y conocer cuál era la realidad de los distintos deportistas en el plano local, que es lo que nos corresponde como prensa, sobre todo resaltando el tema de la seguridad, porque hoy por hoy no hay nada más importante que la salud.

En el marco de la pandemia por coronavirus, han incorporado el microprograma “Héroes” dentro del noticiero. Cuéntame de qué se trata.

La verdad es que estoy muy feliz de formar parte de este proyecto. Hoy los peruanos tenemos muchos héroes anónimos: el personal de salud, de limpieza, la policía, las fuerzas armadas, los bomberos… todas aquellas personas e instituciones que se encuentran en la primera línea de batalla frente al COVID-19, y que exponen diariamente su vida por nosotros. Este es solo un pequeño reconocimiento en el que buscamos darles una sorpresa con su ídolo deportivo por medio de una videollamada. Lo bueno tambien es que no son solo futbolistas, sino que también hay quienes admiran a surfistas, voleibolistas y más; deportistas que tal vez no tienen mucha exposición y que ni ellos mismos se imaginan cuánto pueden llegar a calar en la vida de alguien más.

Además, se eligió la palabra “Héroes” porque es algo que les cae perfecto, aunque, en muchos casos mientras conversaba con ellos muchos me decían, “no, por qué héroe, solo estoy haciendo mi trabajo”, pero yo considero que es cierto; de repente antes nosotros no volteábamos a mirar a las personas que trabajan en salud, en limpieza o en seguridad, sin embargo se merecen todo nuestro respeto y admiración.

¿Y cómo fue el proceso para elegir a los ‘héroes’ que iban a ser sorprendidos por su deportista favorito?

Hubo una gran chamba del equipo de producción, porque la selección no fue solo en Lima, hemos sorprendido a gente de Chiclayo, de Cusco, de la Selva... la idea era descentralizarlo. Fue un trabajo difícil, porque se tuvo que buscar dentro de las entidades a personas que, primero, estén dispuestas a compartir su experiencia, porque no todos a veces están dispuestos a dar su testimonio en pantalla; luego, se les hacía una pre-entrevista en la cual se iba ligando el tema del deporte, les consultaban qué les gustaba más y a qué deportista admiraban, y bajo eso solían dar entre dos y tres opciones, y ya a partir de ello contactábamos a los deportistas y veíamos quién nos podía ayudar.

Ya en el aire yo iba haciendo la entrevista con el héroe y de a pocos metía el tema del deporte, para que cuando ellos empezaran a compartir acerca de la persona que admiraban, esta ingresara de repente en el programa. Esa era la dinámica: le decíamos al deportista que estuviera atento a toda la entrevista, y que cuando el héroe empezara a hablar de él, ingresara a la reunión primero solo con audio, para generar intriga y sorprenderlo. Era muy lindo, muchos incluso no lo creían, escuchaban la voz y pensaban que solo se trataba de alguien de producción, no de su deportista favorito. Ya cuando veían su rostro se sorprendían demasiado. Fue bastante emotivo.

¿Recuerdas alguna sorpresa en particular?

Recuerdo mucho la entrevista con Aldair Fuentes, futbolista de Alianza Lima, que sorprendió a médico. Cuando él lo vio, dijo una frase que se me quedó muy marcada: “los médicos somos fríos, a veces no expresamos nuestros sentimientos, pero realmente esta sorpresa me ha emocionado un montón”. Para mí, fue sorprendente participar de ese momento. Realmente agradezco formar parte del microprograma.

Y si tuvieras que rescatar algún otro momento inolvidable y emotivo en tu carrera, ¿cuál sería?

Cuando llevé la antorcha panamericana. La experiencia fue alucinante. Justo hace poco se cumplió un año desde ese momento. Recuerdo que yo me encontraba en Montana, realizando una pasantía en la que logré ser becada, y me llamaron del canal para decirme “Dani, queremos que tú lleves la antorcha panamericana” Todo fue muy rápido. Llegué a Lima y a las pocas horas tenía que estar en Chiclayo para llevar la antorcha. Fue bien fuerte, porque además el viaje a Lima desde Montana no es directo, entonces tuve que hacer escalas. Llegué a mi casa, dormí cuatro horas y me fui a Chiclayo con mi papá, que fue mi compañero.

Todo fue muy hermoso. Era ver cómo salía la gente a las calles para acompañar el recorrido, encontrarse con los relevos que también llevarían la antorcha, y sentir una energía era muy linda. Todos estaban muy felices. A mí me tocó 200 metros pero te juro que sentí como si fueran kilómetros. La gente se acercaba a ti, era increíble sentir su cariño, además de compartir el momento con mi papá. Creo que los juegos panamericanos han sido un punto de quiebre importante para el país, porque por fin nos dimos cuenta que no todo es fútbol.

