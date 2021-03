Angie Schlegel es una diseñadora argentina que lleva conquistando Perú hace más de una década. ¿Su especialidad? Vestidos de novia y de noche que parecen sacados de un cuento de hadas. En el Día de la Mujer, la invitamos a repasar sus memorias y dedicar unas palabras a la niña que dio los primeros pasos para ser quien es hoy. El resultado es emotivo e inspirador:

Hola beba:

Ahora tocó hacerlo al revés. Siempre fuiste esa niña ansiosa que imaginaba su futuro de mil maneras y escribía esas cartas a tu yo adulta preguntándote si esas historias de amor se habían concretado o si esa vida en las montañas se había hecho realidad. Ahora me toca escribirte a vos, a esos primeros años, a esos ojos almendra gigantes que quieren comerse al mundo y contarte en principio dos cosas, ni esas historias de amor se hicieron realidad, ni la vida en la montaña, aunque muchas veces esos paisajes van a ser lo que más te conecten con vos misma.

Quiero que sepas que la vida es compleja, que crecer es duro y que el mundo es un lugar hermoso pero temible a la vez. Quiero que sepas que el bullying, como le dicen ahora, va a ser uno de tus primeros grandes desafíos. Pero quiero que lo entiendas. Te discriminan por ser diferente, porque no te comprenden, porque ves las cosas de otra manera, porque sientes fuerte y todo eso es genial. Ser diferente es lo que te va a salvar beba. Así que se valiente y siempre debes estar muy orgullosa de quien sos, nunca dudes de eso.

Crecer sin padre va a ser duro. La muerte lo es y más aún si nos agarra en frío. Pero aprenderás a vivir con eso y entenderás porque te toco a vos, y porque te toco así. Te lo prometo.

No tengas miedo de tener miedo. El miedo nos hace cuestionarnos, nos hace grandes cuando lo desafiamos, el miedo nos mueve, el miedo nos regala luego esos momentos de gran alegría cuando miras hacia atrás y dices, que bueno que si lo hice.

Las decepciones van a estar siempre a la orden del día, las amistades beba no son eternas, el corazón se rompe mil veces por amor, pero se vuelve a armar solito una y otra vez, infinitas veces.

Quiero por favor, con muchísima energía gritar con vos a los cuatro vientos que sos hermosa. Y quiero que te lo tatúes en la frente. Disfruta, disfruta de tu cuerpo. Disfruta de tu juventud, disfruta de los cambios que vas a vivir y créetelo o créetela!! No permitas que ese enemigo frío y silencioso que se llama espejo te llene la cabeza de ideas absurdas, no permitas, no le creas a las revistas o a esa amiguita que crees perfecta.

Nunca te calles. No te lo guardes. No te culpes. Porque esas historias que vas a vivir pueden servir para salvar a otras, pueden servir para hacer justicia. Y vas a escuchar gracias al cielo cuando seas mas grande, que las mujeres nos unimos para protegernos y empoderarnos y tus historias pueden inspirar y acompañar a otras también.

Se que estoy siendo bastante exigente con vos, y sos apenas una nena, esa a la que llaman beba. Esa que sueña con conocer ese extraño lugar, el Tíbet y caminar entre las montañas. Bueno aquí alerta de spoiler, lo vas a conseguir. Porque la vida se trata de eso. Se trata por sobre todas las cosas de soñar, se trata de creer. Y ten cuidado con los que sueñas porque el universo tiene para vos todos esos sueños hechos realidad. Pero para que eso suceda debes entender que no hay mejor fórmula que disfrutar de cada día, del presente, de las pequeñas cosas porque cada cosa que nos pasa, nos está preparando para algo más.

Sigue rompiendo las reglas, sigue creando y contando historias a través de todo lo que tocas. Y cuando llegue ese día en el que te boten del colegio, sal con la frente bien en alto y por la puerta grande. Porque te botan por preguntar. Porque te botan por no aceptar, porque te botan por defender y cuestionar.

Trabaja duro beba, que desde chica vas a ser la única responsable de ti misma y para eso tienes que estar preparada. Trabaja duro porque el trabajo es el camino para concretar esos sueños. Trabaja duro porque el mundo hostil y machista en el que te tocó vivir necesita mujeres que demuestren que solas podemos y que solas estamos bien.

Y cuando llegue el día en el que te toque conocer el amor, tranquila, será de quien menos lo imaginas, pero entenderás perfectamente porque es él. Vendrán los hijos? Si, y con ellos una nueva forma de amar. A veces con lágrimas de emoción, a veces con lágrimas de cansancio, a veces con lágrimas de alegría y otras de frustración. Ellos serán tu reto más grande, ellos son tu legado y lo que menos te esperabas en la vida. Cómo todo lo inesperado, nada va a ser como lo imaginas ni como lo planeabas. Ser madre es un día a la vez, ser madre es equivocarse mil veces, ser madre es amar ser madre y odiarlo al mismo tiempo y cuando sientas alguna mirada, cuando sientas que te están juzgando mándalos con toda la seguridad del mundo a donde más quieras.

Para despedirnos beba, quiero que sepas que todo lo puedes y que vas a llorar muchísimo si, pero también vas a reír hasta quedarte sin aliento. Quiero que sepas que llegará el día en el que rompas todas las cadenas que te atan, que no te dejan levantar vuelo y que en un país inesperado vas a estar sentada escribiendo esta carta y pensando que toda esa agua que corrió bajo el puente, hoy te hizo abrazarte a ti misma con el amor más puro que existe.

No dejes nunca de creer, de crecer y de crear.

Tu Angie del futuro.

