Antes de que Greta Gerwig se involucrara como directora en la taquillera película, los derechos pertenecían a Sony en 2014. Esta casa productora tenía planeado un argumento muy diferente para Barbie, y a medida que la trama cambiaba también lo hacían los protagonistas. Descubre aquí quienes eran las actrices que podrían haber interpretado a barbie en lugar de Margot Robbie.

Foto: Getty Images

Amy Schumer fue la primera actriz elegida para interpretar a Barbie

La comediante Amy Schumer fue el primer nombre que saltó a la luz para interpretar a uno de los juguetes más populares de Mattel allá por 2015. Conocida por sus comedias subidas de tono en las que el sentido del humor de Schumer prevalece sin filtros, la Barbie de Schumer habría tenido algunas diferencias notables con el proyecto final de Gerwig, aunque la trama básica de dejar Barbieland para perseguir sus sueños en el mundo real se habría mantenido.

Foto: Getty Images

Al final, la actriz de 42 años no siguió adelante por varias razones. En declaraciones a Entertainment Weekly, Schumer explicó que hubo “conflictos de agenda”, así como “diferencias creativas” que la llevaron a abandonar, por no mencionar que la historia de la película en ese momento no hacía a Barbie muy “feminista e empática”. En ese entonces, el guion de Hilary Winston se estaba desarrollando en Sony, pero en 2018 se trasladó a Warner Bros, donde Greta Gerwig firmó como coguionista y directora, con un guion con Margot Robbie y Ryan Gosling en mente.





Anne Hathaway estuvo en conversaciones para interpretar a Barbie antes que Margot Robbie

Tras la salida de Amy Schumer del proyecto de Barbie en 2017, pero antes de que pasara a Warner Bros, Anne Hathaway fue considerada para interpretar el papel protagonista. Según Vanity Fair, se creó un guión de Olivia Milch, que había trabajado en Ocean’s 8 con Hathaway, con un cierto argumento en mente en un intento de conquistar a la actriz. Sin embargo, en 2018 la opción de Sony sobre Barbie expiró y los derechos volvieron a Mattel, momento en el que la compañía decidió tomar otra dirección.

Foto: Getty Images

Hathaway habría encajado perfectamente en el papel dada su reconocida carrera en comedias efervescentes, que podrían haber hecho que Barbie fuera adecuada para los niños.

Sin embargo, los conflictos de agenda y la incapacidad para sincronizar las diferencias creativas demostraron que Hathaway, al igual que Schumer, tendría que abandonar el proyecto antes de que realmente despegara.