La 76° entrega de los Globos de Oro ha traído consigo momentos para no olvidar. Desde el cómico 'photobomb' de la chica del agua en la alfombra roja hasta la presencia de los integrantes de la mítica banda Queen. Sin embargo, el empoderamiento femenino no quedó atrás y se robó la noche con algunos los discursos más memorables del inicio de la temporada de premios.

Desde un inicio, la pauta fue marcada por la actriz Sandra Oh, quien dio la bienvenida a los Globos de Oro con un motivador monólogo que hacia referencia a la diversidad y a los tiempos de cambio positivo que viene teniendo la industria del cine hoy en día.

"Acepté el miedo de estar arriba del escenario esta noche porque quería estar frente a la audiencia y presenciar este momento de cambio. Este momento es real. Confíen en mí, es real. Porque yo te veo a ti y a ti. Los rostros del cambio, también los verán los demás", expresó la actriz.

Y es que esta gala ha sido una de las más significativas para Sandra Oh, pues se ha convertido en la primera mujer asiática en presentar los Globos de Oro, y también la más premiada, obteniendo el galardón a Mejor Actriz de una serie dramática por su papel en "Killing Eve"

Siguiendo con la gala, tuvo lugar uno de los discursos más imponentes de los Globos de Oro, con la premiación de la actriz Regina King por su papel en el filme "If Beale Street Could Talk". La intérprete, llamó a las 'personas más poderosas' a sumarse en la inclusión justa de las mujeres en todas las industrias.

"Voy a usar este momento para decirles que en los próximos dos años, todo lo que yo produzca, les prometo -será difícil- será 50 por ciento de mujeres. Los reto a todos ustedes, a cualquiera que esté en un lugar de poder, y no solamente en nuestra industria, los reto a que se paren junto a nosotras y hagan lo mismo", afirmó la actriz.

Sin embargo, el discurso más emotivo y empoderador de la noche llegó de la mano de la legendaria actriz Glenn Close, quien ganó por su papel en la película 'The Wife'. En el monólogo, la actriz compartió un pasaje profundo que vivió con su madre, invitando a todas las mujeres a luchar por sus sueños contra todo pronóstico.

"Pensaba en mi madre, que toda su vida dependió de mi padre. Y a los ochenta años me dijo que pensaba que no había logrado nada. Algo así no está bien, y lo he entendido más con esta película. Las mujeres somos personas que cuidamos de los demás, eso es lo que se espera de nosotras. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros esposos -si somos tan afortunadas-, y a nuestros compañeros. Pero debemos realizarnos personalmente, perseguir nuestros sueños, diciéndonos, 'Yo puedo hacerlo' y me lo tienen que permitir", aseveró la actriz entre aplausos.