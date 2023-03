3 / 12

Estos últimos días empezaste a ver las cosas con mayor claridad, así que esta semana tendrás una nueva actitud para enfrentar el día a día. Irradias un nuevo tipo de energía que nutre tu autoestima, por lo que empezarán a poner límites que sobrepasen la carga normal de trabajo. Decir no te ayudará a no colapsar. En el campo del amor, las cosas andan un poco inciertas a nivel emocional. Tú eres quien deberá tomar las riendas de esa relación o coqueteo si no quieres salir lastimada. Recuerda, a veces es mejor soltar que aferrarse.