Se liman asperezas en el trabajo, te traerá paz. Buscarás a alguien que no pensabas buscar, te sorprenderá para bien lo que lograrás de esta interacción. No firmes papeles sin leer, te sorprenderán algunos comentarios en el trabajo. Apóyate en las personas que te quieren, no pierdas la concentración y mantén el enfoque en tus obligaciones. Y recuerda que las cosas pasan por algo, en especial si se trata de algo laboral. Procura mantener tus diversos aspectos de tu vida en orden. El fin de semana te invadirán emociones fuertes en torno al amor y sentirás confianza junto a tus familiares.