TikTok no solo es la cuna de las tendencias, sino también de las curiosidades. Así como nos trajo a la popular Paige Niemann que se convirtió prácticamente en la doble oficial de Ariana Grande; ahora nos trae a Eve, una influencer que se viralizó por convertirse en la hermana gemela perdida de Jennifer López a punta de maquillaje (y buenos genes).

¿Quién es Eve?

Popularmente conocida como “Eve”, la tiktoker es una maquilladora e influencer dominicana que actualmente reside en Nueva York. Aparece en redes sociales como @pocaeve y tiene más de 105 mil seguidores en TikTok y más de 48 mil en Instagram.

Eve saltó rápidamente a la fama luego de que empezara a imitar los maquillajes de la amada “Diva del Bronx”. En especial, el de estilo dosmilero de la cantante que se convirtió en su maquillaje característico: pestañas voluminosas, una piel perfectamente bronceada, las sombras coloridas y ahumadas, el delineado negro, los pómulos marcados y los labiales nude brillantes.

Los maquillajes de JLo

Ese look de vibra pop con el que nos enamoramos de Jlo en la época en la que ella se enamoró por primera vez de Ben Affleck es catalogado como la tendencia “Cold/Crying” . Una que la tiktoker recreó a la perfección, recibiendo elogios y comentarios de asombro de sus seguidores por el increíble parecido que tiene con Jennifer.

No solo recrea los maquillajes y looks del streetstyle de JLo, sino también de sus principales hits musicales y alfombras rojas. Recreó el de “Im gonna be alright” en el que la cantante llevaba los populares ojos ahumados en tonos grises; el de “Im real” en el que lleva un moño limpio y el icónico tracksuit rosa; el de “All I have” con el super delineado negro y la gorra de peluche; el icónico moño trenzado que lució en los Premios Latin Billboard en el 2005; entre otros.

La reacción de los fans

La increíble precisión con la que imita a JLo al maquillarse es digna de admiración. Esto se ve reflejado en las miles de vistas que genera en TikTok. Su vídeo más visto es el del maquillaje de JLo en su vídeo musical “All I have”, el cual cuenta con 6 millones de vistas hasta el momento. Los demás no se quedan atrás, pues desde que empezó a crear este tipo de contenido, sus vídeos no bajan de las 150 mil reproducciones.

“El parecido es increíble”, “Para mí que son hermanas”, “Dicen que cada persona tiene un doble y tú eres el doble de JLo”, “Eres demasiado parecida”,¿Cómo una persona se puede parecer tanto sin tener ningún parentesco?” y “Ya eras igualita incluso antes de maquillarte” son algunos de los comentarios de sus seguidores que aún continúan sorprendiéndose con cada vídeo en TikTok por lo increíblemente parecida que se ve a Jennifer Lopez.

Sobre su carrera como maquilladora profesional

Además de los icónicos maquillajes de Jennifer López que Eve recrea en redes sociales, también enseña trucos y técnicas de maquillaje (en especial en TikTok) para las también amantes del estilo dosmilero.