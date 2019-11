El éxito del que hoy goza Maricarmen Marín tiene como cimiento los aprendizajes que obtuvo a lo largo de su infancia. En #Dilo con Jannina Bejarano, la intérprete de La Copita confesó que el secreto de su éxito se debe a la guía de su sabia madre, quien jamás apagó sus ganas en cualquier idea que se le ocurriera. Cuando la pequeña Maricarmen soñaba en alto, siempre tuvo el mensaje de aliento de su mamá. “Ella con mucha seguridad y con mucha determinación me decía que sí, que yo iba a obtener lo que me proponía”, rememora emocionada.

Si bien los éxitos de Maricarmen Marín resuenan en radios, conciertos y millones de reproducciones en plataformas digitales, existe detrás mucha constancia. “Cuando empecé a tocar puertas y me di cuenta que la historia no era como yo creía, aparecieron frustraciones y dudas de si estaba haciendo bien o no”. Pero Maricarmen volteaba y se encontraba a una mamá fuerte que le decía “sigue tocando puertas, sigue intentando”. La seguridad que doña Vilma Salinas consiguió en ella fue tan fuerte que Marín desde niña sabía que su sueño de convertirse una gran artista se haría realidad. “Mi mamá me daba tanta seguridad que desde niña yo estaba segura de que esto iba a suceder”, confiesa.

Pero, ¿cómo la madre de Maricarmen pudo enseñarle tan importante característica? La ex jurado de Yo Soy comparte una tierna anécdota que revela un aspecto poco conocido en su vida: su gusto por la decoración de casas y habitaciones.

Maricarmen Marín, su madre y su hermana Amparo.

Y es que la dulce princesita cuenta en #Dilo, que cuando recibía propinas las invertía en comprar pintura y así renovar de color fucsia el aspecto de su cuartito en Palao -con diez o doce años-. Su madre, lejos de reclamarle por sus osadas voluntades, solo tenía palabras de elogio. “Me decía ¡qué lindo! Así esté hecho un desastre”, recuerda sonriente la bella cumbiambera.

Gracias a la experiencia de vida que su madre le dejó, Maricarmen considera que esa es la mejor forma de crianza: incentivar a los niños a cumplir sus metas. “Si los adultos tienen la responsabilidad de una criatura, no se les ocurra anular sus sueños. Al contrario, incentívenlos, denles seguridad porque cuando sean adultos van a ser adultos seguros que van a luchar por lo que ellos quieren”, señala.

Maricarmen Marín comparte el secreto de su éxito

Organizando su propio bautizo

La ex Agua Bella asumió la responsabilidad de sus actos desde muy pequeña. En #Dilo confesó que, si decidía no ir al colegio, sus padres no se opondrían. “Si no quieres ir, no vayas pues”, le decían. Pero su responsable personalidad era más fuerte que su lado rebelde. “Me hubiese encantado saber qué se siente tirarse la pera”, agrega entre risas.

También, el planificar su vida, se manifestó desde muy pequeña. Cuando tenía 12 años y en su colegio católico todas las niñas se preparaban para hacer la primera comunión, Marín descubrió que no estaba bautizada. “Mi mamá pensaba que eso era una decisión personal de cada uno”. Pero su devota participación en la catequesis y sus ganas por comulgar no se verían melladas por ese importante detalle.

Foto: Facebook.

De esta manera, sería ella quien decidiera hacer todo el trámite para bautizarse. Les avisó a sus padres sobre las fechas de las charlas, eligió a sus propios padrinos, escogió el vestido y, un día antes de la ansiada primera comunión, pudo bautizarse.

Sin duda alguna la madre de Marín supo enseñarle a su hija cómo es la vida y qué hay que hacer para cumplir los sueños. En octubre, Maricarmen, lanzó el videoclip de su nueva canción, ‘La Copita´ que ya cuenta con 844.639 reproducciones en Youtube. Además, recientemente anunció que el próximo año, protagonizará la serie "Mari Mari: luchando con el corazón” junto a Tatiana Astengo y Aldo Miyashiro, por América televisión.