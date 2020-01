La última vez que actuó en televisión, Patricia Barreto tenía 21 años y su personaje formaba parte de una pandilla en la miniserie Graffiti, en 2008. A lo largo de su calificada carrera, esa fue su única participación televisada en el lapso de diez años. Apenas el año pasado decidió volver a la pantalla chica con el personaje de Julia en Los Vilchez. En #Dilo con Jannina Bejarano reveló el verdadero motivo que alejó su enorme talento de las cámaras.

Patricia Barreto expresó los fuertes cuestionamientos que se hizo cuando, en el inicio de su carrera, se presentaba en audiciones donde le sugerían solapadamente hacer cambios en su aspecto físico. La ilusión que viven las aspirantes a actriz cuando buscan obtener un personaje, para Patricia terminó en un complicado desafío que decidió evitar alejándose de la televisión en defensa de sus principios.

“Ahora que ya soy grande y puedo hacer una reflexión un poco más madura siento que no me sentía segura en la televisión”, empieza. “Para nosotras, como mujeres, la presión de la imagen es muy fuerte”, señala con firmeza. Ella no estaba dispuesta a amoldar su personalidad por ceder a presiones con las que no estaba de acuerdo. “Si no estaba de acuerdo en algo prefiero no formar parte”, agrega. A diferencia de ahora, en Los Vilchez donde encarna a una empoderada joven que se enamora de ‘Bicho’, interpretado por Juan Ignacio Di Marco.

Patricia Barreto y Juan Ignacio di Marco. (Fuente: Instagram)

Las metas que se había trazado la neófita actriz estaban muy lejos de lo que la televisión le ofrecía. La dulce ‘Julia’ de Los Vilchez asegura en #Dilo que al estar en un espacio donde lo más importante es “cómo te ves” uno pierde el foco de lo más importante: su carrera. “Yo les preguntaría a las actrices que están empezando, ¿qué tipo de actriz quieren ser?”. Y es que el consejo de Patricia se orienta a no dejarse llevar por lo glamoroso de la fama porque eso no aporta al trabajo profesional.

“Ahora yo me doy cuenta que ya grande puedo tomar esta decisión (…) decidir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no”, alega y añade que si bien estar de moda funciona y es muy rentable, para los propósitos de su carrera no le suman.

Patricia Barreto explica su ausencia en la televisión durante 10 años

Los estelares de Patricia Barreto

De la misma forma en la que aprendió a decir no si algo no le gusta, Patricia Barreto se ha apoderado de los personajes que marcaron su carrera en el teatro. Ha hecho de todo, improvisación, clown y teatro para niños, pero sus papeles más potentes han sido los de mujeres inspiradoras.

Por ejemplo, en 2015, la actriz hizo un exhaustivo trabajo de inmersión para lograr una elogiada encarnación de la cantante francesa Edith Piaf. En su búsqueda por conectarse con la intensa vida de la intérprete de ‘La vie en rose’, la actriz viajó a Francia para conocer más pasajes de su vida.

Patricia Barreto encarna a Edith Piaf bajo la dirección de Joaquín Vargas (2015).

En 2018, dio vida a Ana Frank, la adolescente alemana que se escondió en Ámsterdam durante la segunda guerra mundial. Para asumir el rol, Patricia viajó a Holanda directamente al lugar donde la adolescente de ascendencia judía se escondía junto a su familia de los nazis. Las críticas elogiaron su dramatización, logrando el objetivo de su carrera. “Darme el significado de trascender en el otro me hace feliz”, añade en #Dilo.

Patricia Barreto encarnó a Ana Frank en 2018. (Fuente: Instagram)

Por otro lado, Patricia Barreto eligió el espacio de #Dilo con Jannina Bejarano para contar públicamente que su matrimonio con Joaquin Vargas (hijo del ex director artístico de Nubeluz) llegó a su fin. Además, en el juego, Impro en ABC, realizó una divertida parodia junto a Jannina Bejarano, donde Patricia le pide consejo para que su enamorado de años le pida matrimonio.