Los secretos de belleza de Cindy Crawford

Cindy Crawford ha cumplido 53 años. Y como toda una leyenda de la moda, no deja de sorprender con su hermosa apariencia. La top, que formó parte de la legión de supermodelos de los años 90, conserva su esplendor gracias a los cuidados que incluye en su rutina de belleza diaria y costumbres healthy.

Aunque afrontar la edad no ha sido sencillo para Crawford, en su 'mantra' señala lo siguiente: "no quiero gastar mis cincuenta años tratando de regresar a donde estaba en mis treinta". Y tiene mucha razón.

▷ Cindy Crawford publica fotografía sin maquillaje y sorprende a sus fanáticos

Cindy Crawford se concentra en conservar su piel sana, con hábitos de belleza que cualquiera puede incluir en su rutina si se compromete verdaderamente. Además, la supermodelo ha declarado que tanto el ejercicio como una dieta saludable cobran igual importancia en su cuidado personal.

A continuación, descubre más de los secretos de Cindy Crawford para conservar su exótica belleza en el tiempo:

1. Aplica una limpieza profunda:

La top model considera que limpiar la piel de su rostro es un básico. En una entrevista con la web de belleza Byrdie, declaró que utiliza un triple exfoliante de su línea beauty antes de bañarse: “Me gusta limpiar de verdad; felizmente no tengo la piel súper sensible", señaló.

2. Cuida en lo que inviertes:

Crawford se ha declarado exigente con lo que pone en su piel. Para ella, el cuidado de su rostro vale más que el dinero. "Puedo obtener una máscara menos costosa, un brillo de labios o esmalte de uñas menos costoso, pero vale la pena invertir en cualquier cosa que va directamente en la piel", aseguró a Byrdie.

3. Entrena divertido:

La modelo ha declarado que el entrenamiento es parte importante de su vida, incluyéndolo al menos tres veces por semana. Sin embargo, ella afirma que le ha encontrado el gusto mezclando distintas disciplinas como el cardio, los pilates y el yoga. "A veces, el cardio está saltando en un trampolín, usando una cinta de correr o elíptica, o corriendo", dijo a The Cut.

4. Te quiero verde:

El color verde es importante para Cindy, y no nos referimos al mundo de la moda. Para el desayuno, la top no deja de incluir una buena taza de té verde: "Me siento bien con eso. Mi cuerpo lo quiere cada mañana ” indicó a Elle. Además, los batidos detox y de proteínas con ingredientes verdes también son sus favoritos.

5. La regla básica:

Crawford asegura que no es demasiado estricta con lo que come. ¿Su regla? 80 por ciento bueno, el 80 por ciento del tiempo. Esto significa algún tipo de ensalada todos los días" y eliminar "carbohidratos de alimentos blancos como la pasta, el pan y el arroz", indicó a la revista People.

6. Sin secretos:

"Los secretos de belleza son que no hay secretos", dijo Cindy Crawford al medio The Cut. "Dormir lo suficiente, beber agua, no fumar... todos sabemos esas cosas, el secreto es hacerlo constantemente ".