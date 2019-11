Este 12 de noviembre es el ‘Día Mundial de la Neumonía’ y, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, en lo que va del 2019 se reportaron más de 52 mil nuevos casos y 1,493 muertes por esta enfermedad. De estos, el 42% se presentaron en niños menores de 5 años, el 11% en niños de 5 a 19 años, el 14% en adultos de 20 a 59 años y el 33% en adultos mayores de 60 años a más.

La mayoría de casos de neumonía se producen por el contagio de la bacteria del neumococo, a través de secreciones al estornudar, toser o incluso hablar. Se presenta con mayor incidencia en adultos mayores de 60 años, niños menores de 5 años y personas con afecciones crónicas como enfermedades cardiacas, renales y pulmonares, o inmunodeprimidas, como el VIH y los pacientes oncológicos.

Es por eso, y para crear conciencia sobre esta enfermedad y los potenciales peligros que representa tanto para niños como para adultos mayores en todo el mundo, se estableció al 12 de noviembre como el Día Mundial de la Neumonía, una de las infecciones respiratorias más comunes y mortales de la sociedad.

Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad mortal, hay muchas cosas que desconocemos de este mal, por esa razón el neumologo Rubén Huamán nos brinda cinco datos que debemos tener en cuenta para prevenirla.

1.Evita el contagio. Hay diversos factores que contribuyen a que los niños tengan infecciones respiratorias agudas, uno de ellos es el bajo peso al nacer, la lactancia materna no exclusiva (durante los primeros seis meses de vida) y el no cumplimiento del calendario de vacunación. En el caso de los adultos mayores es la mala alimentación, falta de hidratación y el no estar abrigado correctamente, por ello se recomienda usar prendas de abrigo resistentes al viento y a la humedad.

2.Factores de riesgo de la enfermedad. Los niños y adultos mayores tienen mayor probabilidad de contraer neumonía debido a que presentan un sistema inmunitario débil. Los adultos mayores presentan pulmones desgastados por la edad, complicaciones de la gripe y el contacto con personas afectadas o con presencia de otras enfermedades, los hace vulnerables. Otros factores que permiten el desarrollo de la neumonía son el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, pacientes inmunodeprimidos, insuficiencia renal, y enfermedades pulmonares crónicas.

3. Vacunación. Las vacunas son importantes para las personas en cualquier etapa de su vida, y en el caso de la neumonía, existe la vacuna contra el neumococo. Actualmente, en el Perú, el Ministerio de Salud aplica gratuitamente esta vacuna a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, en todos los centros de salud públicos a nivel nacional.

A través de una sola dosis, se protege a las personas de las infecciones respiratorias agudas como la neumonía, meningitis, septicemia (infección generalizada), otitis media aguda y sinusitis, entre otras enfermedades causadas por el neumococo.

4. Signos de alerta. En el caso de los niños, si presentan mucosidad por la nariz, dificultad para respirar, tos o fiebre, se le debe llevar de inmediato al establecimiento de salud más cercano. En los adultos mayores, los síntomas más comunes son tos, fiebre y dificultad para respirar. Muchas veces se confunde con una gripe común, pero al largo plazo se puede complicar y, si no se toman las medidas preventivas, ocasionar la muerte.

5. El lavado de manos . Para protegerte de las infecciones respiratorias que en ocasiones derivan en neumonía, lávate las manos regularmente después de usar el baño, después de limpiar las heces de un niño (o después de cualquier otro contacto con excretas humanas, incluidas las de los bebés y niños), antes de manipular alimentos y después de acariciar a las mascotas.