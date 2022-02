6 consejos saludables para reducir la grasa corporal

“Un cuerpo que no descansa está condenado a tener una desequilibrio hormonal” menciona Janeth Pérez, ya que la falta de un descanso óptimo puede tener efectos a nivel hormonal generando hormonas obesogénicas como el cortisol y el aumento de la grelina, hormona del hambre, y la disminución de la leptina, hormona de la saciedad. El desequilibrio de estas hormonas, a largo plazo, generará mayor ingesta de calorías y con ello el aumento de peso. Así que, “sin importar la dieta que hagas, si no duermes bien, es probable que no llegues a tu peso ideal”, en palabras de la nutricionista. (Foto: Shutterstock)