De acuerdo a la cosmiatra Sylvia Dongo, debemos evitar utilizar productos con un alto porcentaje de vitamina C, especialmente en la mañana. Ahora, esto no significa que dejemos nuestros cosméticos con vitamina C de lado por completo, en su lugar la especialista recomienda reemplazarlos con otros con menos porcentaje de este componente ya que el componente anti radical sigue presente para poder nutrir y proteger nuestra tez. (Foto referenciak: Shutterstock)