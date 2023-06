5 / 6

Con Big Freedia y otros más artistas de la comunidad como protagonistas de la campaña, Converse lanzó la colección Pride 2023 “Proud To Be” que incluye los modelos Run Star Legacy CX, Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 Plus, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck Taylor All Star (cada uno con la bandera del orgullo cosida en la lengüeta), así como una selección de prendas de vestir. En su compromiso con la comunidad, este año la marca se une a la ONG “It Gets Better”, encargada de brindar recursos educativos y apoyo psicológico a jóvenes LGBTQ+ en Perú para brindarles una mirada esperanzadora del futuro. Una colección disponible desde este 8 de junio en su página web converse.com.pe. (Foto: Converse)