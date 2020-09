El estilo ‘royal’ de la Princesa Diana forma parte importante en la historia de la moda. La inolvidable Lady Di, deslumbró en más de una oportunidad con sus formales atuendos monocolor, vestidos glamorosos y outfits casuales que fácilmente una ‘mortal’ también podría lucir. Sin embargo, en sus últimos años de vida, el armario de la princesa cambió radicalmente: una de sus firmas favoritas, Chanel, ya no era permitida para configurar sus looks.

Aunque Lady Di confió sus tenidas en más de una ocasión al káiser de la moda desde sus inicios, un día tuvo que dejar de hacerlo. ¿La razón? Su tormentoso divorcio con el príncipe Carlos. Pero ¿eso qué tendría que ver? El diseñador australiano Jason Brundsdon, explicaría la dura circunstancia años después de su sentido fallecimiento.

El hecho se desencadenó durante un viaje de la Princesa Diana a Australia, cuando se encontraba alistándose para una de sus presentaciones oficiales junto al modisto Brundsdon. Él le aconsejó llevar un par de zapatos de la firma francesa, a lo que Lady Di respondió consternada.

«Estaba revisando todo el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace. Ella respondió negativamente y yo no pude evitar preguntarle el por qué. A ello me dijo lo siguiente: ‘No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos’”, contó el diseñador en una entrevista con Harper’s Bazaar Australia.

Tiempo después de la inesperada muerte de la Princesa Diana la pareja conformada por el Príncipe Carlos y Camila Parker Bowles saldría a la luz, par que hasta hoy se encuentra unido en matrimonio. Actualmente, son muchas las teorías que se tejen alrededor del intempestivo fallecimiento de Lady Di, personaje querido por miles alrededor del mundo.

