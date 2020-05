Londres se volvió cuna de una de las top models más importantes de la historia el 22 de mayo de 1970. Influenciada por el amor al arte que tenía su madre – quien era bailarina profesional– Naomi Campbell empezó su carrera en el mundo del entretenimiento a la corta edad de ocho años, luego de participar en un videoclip de Bob Marley. Un par de años después, complementaria su talento con estudios en la Academia de Artes Escénicas de Londres, y su boleto dorado al mundo del modelaje llegaría al cumplir los 15 años de edad.

Campbell fue descubierta por la agente Beth Bold mientras caminaba por las calles británicas. Aunque al principio estuvo dubitativa en querer apostar por esta carrera –su madre fue una de las principales en detenerla, pues debía terminar de estudiar – se lanzó a la piscina y apenas unas semanas después empezó a lucirse en pasarela. El talento era innato.

De pronto, Naomi estaría en un avión a punto de conocer París, capturando al mundo luego convertirse en una de las primeras modelos afrodescendientes en llegar tan lejos en una industria complicada (y en ese entonces aún racista) como la moda.

-BABY STEPS-

Sus primeros pasos en el mundo de la moda fueron complicados por distintos motivos. Naomi Campbell se enfrentó desde muy joven a una industria clasista y racista, en la que en ocasiones su talento valía menos por el color de piel.

Uno de los momentos que más destaca, es el que vivió antes de convertirse en la primera mujer negra protagonista de la portada de Vogue Francia (1988), cuando algunos editores de la revista rechazaron incluirla. ¿Quién sacó cara por ella? La modelo confesó, en el 2017, que fue el diseñador Yves Saint Laurent quien abogó por ella, luego de llamar a la revista y amenazar en quitar toda su publicidad de la misma si censuraban la portada. Días después, la modelo británica consiguió hacer historia.

Otro de los modistos que caló en la vida de Naomi Campbell durante sus primeros años como supermodelo fue Azzedine Alaia, a quien conoció en un momento complicado. Campbell tenía 16 años y se encontraba por primera vez en París por cuestiones de trabajo. Aquel día le robaron todo, sus pertenencias y dinero. Una de sus compañeras, Amanda Cazalet, la invitó a hacer unas pruebas a casa de Alaia, lugar al que Campbell acudió sin esperanza alguna. Cuando por fin se conocieron, hubo una conexión inmediata, y el modisto pasaría a cuidarla durante el resto de su carrera. La top model lo llegó a llamar “padre”.

A los ya mencionados, se suma Gianni Versace, quien también forjó gran amistad con la modelo británica. De hecho, muchos señalan que fue luego del asesinato del modisto cuando Campbell sufrió un quiebre considerable en su vida, empezando a consumir cocaína y altas dosis de alcohol, y saliendo de fiesta para “silenciar su dolor”, pues consideraba al líder de Versace como “su guardián”, según una entrevista que dio a Vogue Italia en el 2017: “Puedo oírle en mi mente, diciéndome que no haga tal cosa o que salga de tal situación. Y yo obedezco. Le debo a él seguir viva".

-FAMA-

Además de las caídas, los años 90 significaron una época de logros para la top model, pues era reconocida en distintas partes del mundo, participaba en desfiles de firmas exclusivas como Chanel, Saint Laurent, Versace y Alexander McQueen, y protagonizaba portadas de revistas como Vogue y Harper’s Bazaar.

Pero como la moda no lo es todo, y desde joven siempre lo tuvo claro, no dudó ni un segundo en emprender también su propio negocio. Es así como en el año 1994 inauguró el restaurante “The Fashion Café” en Nueva York, junto a sus amigas las también modelos Claudia Schiffer y Elle McPherson. Años después, también tendría su propia muñeca, inspiraría ‘Pocahontas’ de Disney, conformaría “La Trinidad” del mundo del modelaje junto a Linda Evangelista y Christy Turlington, y pasaría a la historia como una de los top models más ‘rankeadas’ de esa década.

Junto a la fama, también llegarían los amores, y aunque nunca pisó el altar, Naomi Campbell estuvo relacionada con figuras célebres como Leonardo DiCaprio, Usher, Johnny Depp, P. Diddy y el bailaor Joaquín Cortés, con quien acaparó titulares en el mundo luego de protagonizar una pelea de hotel y ser internada en un hospital por sobredosis de barbitúricos (1997).

-LAS DOS CARAS DE LA MONEDA-

Uno de los capítulos más oscuros de su vida fue, quizás, en el 2010, cuando fue acusada de maltrato físico por distintas personas de su servicio doméstico y hasta un paparazzi, protagonizando diversos altercados y llegando a declarar frente a un juzgado en Holanda. “Estaba enfadada todo el día, pero eso no es excusa para lo que hice. Lo siento de veras y voy a aprender de mis errores (…) era una ira que no sabía cómo gestionar”, declaró al New York Post sobre el episodio.

En contraste a lo anterior, Naomi Campbell también es conocida como una figura activa en el mundo de la labor humanitaria, e incluso fue apodada por Nelson Mandela como su “nieta honorífica”. Además, en el 2005 la top decidió crear la organización ‘Fashion for relief’, entidad en la que une lo mejor de la moda con la solidaridad hacia distintas causas. Con ello, ha contribuido a circunstancias complicadas como los efectos del huracán Katrina y el terremoto de Haití.

Hoy por hoy, Campbell ha trasladado su popularidad al mundo del internet, conquistando las redes sociales con más de 9 millones de seguidores en Instagram y creando un interesante canal de Youtube en el que semana tras semana ha entrevistado a personajes como Anna Wintour, Cindy Crawford y Marc Jacobs. ¿Con qué más nos sorprenderá este año?

