H&M celebró su tan esperado lanzamiento en Brasil con una espectacular noche de música, moda y cultura en São Paulo, en el emblemático Auditório do Ibirapuera. El evento H&M&SP fue más que un lanzamiento, fue un momento de conexión, creatividad y celebración que encarnó el espíritu de la campaña «Beats of Brasil» de la marca, una propuesta que fusiona moda, danza y música en homenaje a la riqueza cultural brasileña.

H&M&SP contó con presentaciones en vivo de Tyla, Gilberto Gil, Anitta, Agnes Nunes y Maz. Desde Perú, Natalie Vértiz, Percy Pls y Stefano Ayubu estuvieron presentes en la celebración, luciendo looks de H&M especialmente seleccionados para la ocasión. Natalie deslumbró con un vestido de lentejuelas en tono morado pastel, una pieza de archivo de la colección H&M Innovation, mientras que Percy y Stefano destacaron con propuestas modernas y frescas de H&M Studio, que reflejaron la versatilidad de la marca.

«Estamos muy emocionados de llegar a Brasil y no encontramos mejor forma de dar inicio a esta historia que celebrando con música en São Paulo, una verdadera fusión de sonidos, estilos y expresiones creativas. La moda y la música son fuerzas poderosas, y en H&M nos inspira poder unirlas », afirmó Jörgen Andersson, director creativo de H&M.

Tyla, protagonista de la campaña Primavera/Verano 2025 de H&M, brilló en el escenario junto a las estrellas de «Beats of Brasil»: Gilberto Gil, Anitta y Agnes Nunes. Juntos hicieron vibrar a las 3,000 personas presentes, a quienes se sumaron íconos de talla mundial como Naomi Campbell y referentes brasileños de la moda como Adriana Lima, Isabeli Fontana, Carol Trentini, Fernanda Motta, Valentina Sampaio y Pabllo Vittar.

«Brasil es como mi segundo hogar, el país tiene una energía increíble que te atrapa. Actuar en H&M&SP en São Paulo fue como un sueño: todo el mundo bailaba, vibraba y celebraba juntos. Me sentí profundamente conectada con la gente y con el momento. Me encanta cómo la música y la moda pueden unir a personas de mundos diferentes en una experiencia compartida. De eso se trató esta noche», expresó Tyla.

Por su parte, Anitta destacó: «La belleza de Brasil reside en nuestra mezcla de personas, ritmos, colores e historias. Formar parte de H&M&SP, que celebra la diversidad y fomenta la libre expresión, al tiempo que asume su responsabilidad con una actitud abierta, es un gran honor. La moda debe reflejar los tiempos en los que vivimos, y me alegra ver que una marca global llega a Brasil con ese tipo de sensibilidad».

H&M abrió las puertas de su primera tienda en Brasil el pasado 23 de agosto en el centro comercial Iguatemi de São Paulo, junto con el lanzamiento de su tienda online en hm.com.br.