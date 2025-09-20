No cabe duda de que H&M (Hennes & Mauritz) es una marca que ha logrado consolidarse como un referente internacional de la moda, logrando una fuerte presencia en distintos mercados y diversificando su oferta con ropa, accesorios y artículos para el hogar. De hecho, la empresa tiene la capacidad de tomar grandes ideas y adaptarse de manera rápida a las tendencias del mercado. En ese contexto, una emblemática tienda ha reabierto sus puertas con una propuesta que incorpora un nuevo modelo, combinando la innovación tecnológica con un servicio más cercano y accesible para el cliente. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LOS PROBADORES INTELIGENTES QUE IMPLEMENTÓ H&M?

Se trata de probadores inteligentes y una sección dedicada a la moda circular, llamada Pre-loved, en la que promete mejorar la experiencia del cliente en su visita a la tienda. En cuanto a estos probadores, tienen la capacidad de identificar las prendas adquiridas y sugerir tallas a fin de que luzca un buen look. Inclusive, permiten pedir otra talla que es entregada directamente por el personal, evitando que el comprador tenga que salir de dicha zona, así como la implementación de cajas de autoservicio con lectura RFID.

H&M ha implementado probadores inteligentes y una sección dedicada a la moda circular, llamada Pre-loved, en la que promete mejorar la experiencia del cliente. Foto: Victor Lafuente

Sin embargo, eso no es todo, ya que otra de las novedades está el espacio Pre-loved, una sección que está dirigida exclusivamente a la moda de segunda mano y que han sido previamente seleccionadas. Esto quiere decir que se tendrá la presencia de marcas reconocidas de importantes diseñadores, como Dolce&Gabbana o & Other Stories, además de las marcas del grupo H&M, con sus mejores prendas y piezas vintage. “La tecnología es uno de los factores clave para escalar los modelos de negocio circulares. Su uso abarca desde la automatización de la curaduría hasta la fijación de precios de productos de segunda mano”, explicó Sofia Mählén, Team Lead de H&M Circular Business Models para el portal ELLE.

H&M ha implementado probadores inteligentes y una sección dedicada a la moda circular, llamada Pre-loved, en la que promete mejorar la experiencia del cliente. Foto: Victor Lafuente

“H&M Pre-loved es una cuidada selección de piezas vintage y más contemporáneas de segunda mano, provenientes de H&M, de las marcas del grupo H&M y de marcas seleccionadas que sabemos que nuestros clientes valoran. Nuestros clientes siempre encontrarán en nuestro surtido piezas de moda en excelente estado y de alta calidad, que representan las tendencias actuales mezcladas con clásicos vintage como increíbles prendas de cuero y buen denim. Las piezas son seleccionadas a mano por el equipo de H&M Pre-loved, y de este modo la calidad se verifica como parte del proceso de selección“, agregó la experta.

¿DÓNDE SE UBICA LA TIENDA CON ESTE NUEVO CONCEPTO?

Según Sofia Mählén, este espacio de moda circular, que ya ha tenido buena acogida en ciudades como Barcelona y París, llega ahora a la Gran Vía de Madrid, España, con esta propuesta exclusiva. La nueva tienda incorpora estas modalidades innovadoras, consolidando a la capital española como escenario de tendencias sostenibles. Asimismo, reveló que hasta ahora son cerca de 12 tiendas Pre-loved y estiman abrir dos más antes de que finalice el año, así como seguir inaugurando más establecimientos durante el 2026.