En el marco de su décimo aniversario en el Perú, H&M anunció la próxima apertura de su nueva tienda en Mall Cenco La Molina, la número 20 en el mercado local, que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre a las 10:00 a.m.

La nueva tienda cuenta con 2.055 m² de área total y reunirá las secciones de Ladies, Men, Divided, Kids, H&M Move y Beauty, ofreciendo una amplia variedad de prendas y accesorios para mujeres, hombres, jóvenes y niños.

La tienda también tendrá un módulo Click & Collect, que permitirá a los clientes comprar en línea y retirar sus pedidos directamente en tienda.

“La apertura de nuestra nueva tienda en Mall Cenco La Molina refuerza nuestra visión de crecimiento sostenido en el Perú. Cumplir 10 años en este mercado y seguir expandiéndonos demuestra el vínculo que hemos construido con nuestros clientes y nuestro compromiso de ofrecerles siempre moda accesible, inspiradora y responsable” indicó Anna Barigazzi, Sales Manager de H&M para Chile, Perú y Uruguay.

Además, incorpora el nuevo diseño de tiendas que, con un estilo contemporáneo y funcional, está pensado para ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes.

“Este paso refleja nuestra ambición global de crear impacto a través de la moda y las personas, creciendo con propósito y de manera sostenible”, agregó Barigazzi.

Como parte de la conmemoración de su aniversario, la marca reinauguró su tienda flagship en el Jockey Plaza, su primer local en el Perú y actualmente el más grande del país, que incorpora el nuevo diseño conceptual de H&M, reflejando una identidad moderna, funcional e inspiradora.