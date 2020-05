La pandemia del COVID-19 ha creado un momento de estrés financiero e incertidumbre económica sin precedentes para la industria de la moda. Cabe señalar que, este sector fue uno de los primeros en verse afectado por la actual emergencia sanitaria, puesto que a mediados de febrero, durante el Milan Fashion Week, Italia se posicionó como el mayor foco de infección en Europa, por detrás de China y Corea del Sur, por lo que algunos shows tuvieron que ser cancelados o retransmitidos sin público, así como que las marcas tuvieron que paralizar la producción y cerrar sus tiendas en todo el mundo.

En definitiva, esta industria está atravesando por una situación bastante desafiante, ya que miles de personas están perdiendo sus empleos, y los minoristas están luchando contra corriente dada las circunstancias, como lo demuestran las solicitudes de quiebra de J.Crew y Neiman Marcus. Asimismo, Net- A -Porter, el portal web con mayor cantidad de marcas de lujo asociadas cerró sus bodegas y canceló sus órdenes de envío por el momento.

Por esta razón, Vogue y el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) respondieron por primera vez a la crisis en abril lanzando “A Common Thread”, una iniciativa de recaudación de fondos y narración de cuentos que apoya a las personas en la industria afectadas por la pandemia del coronavirus. Básicamente, se fundó con la finalidad de poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas de moda de los Estados Unidos con micro subsidios.

Sin embargo, hace unos días atrás se realizó un anuncio en torno a ello, ya que Vogue, CFDA y Amazon se han unido para crear una tienda digital para apoyar a los diseñadores estadounidenses denominada “Common Threads: Vogue X Amazon Fashion”, la cual permitirá conectar a los creadores directamente con los consumidores. Además, Amazon también ha realizado una significativa donación de $5000,000 a “A Common Thread”.

“Estoy encantada de anunciar esta asociación y quiero agradecer a Amazon Fashion, no solo por su generoso apoyo a “A Common Thread”, sino también por compartir tan rápidamente sus recursos para ayudar a los diseñadores estadounidenses afectados por la pandemia. Si bien no existe una solución simple para nuestra industria, que se ha visto tan afectada, creo que este es un paso importante en la dirección correcta”, refirió Anna Wintour, editora en jefe de Vogue , y directora artística de los Estados Unidos y asesora de contenido global de Condé Nast.

-UNA ALIANZA GLAMUROSA-

No caben dudas de que, durante este periodo de crisis, las compras en línea son aún más importantes para las marcas. Motivo por el cual, Common Threads no solo es otra forma para que los diseñadores participantes realicen ventas, sino también presenta marcas estadounidenses más pequeñas a la enorme base de clientes de Amazon.

Cada diseñador incluido en el escaparate podrá establecer sus propios precios y elegir su propia edición de indumentaria y accesorios, disponible para que compren todos los usuarios de Amazon. Adam Lippes; Adam Selman Sport; Alejandra Alonso Rojas; Batsheva; Brock Collection; Chloe Gosselin; Danielle Frankel; Derek Lam 10 Crosby; Edie Parker; Gigi Burris; Hunting Season; Jonathan Cohen; Krewe; Morgan Lane; 3.1 Phillip Lim; Rebecca De Ravenel; Ryan Roche; Tabitha Simmons; Tanya Taylor y Victor Glemaud se encuentran entre los artistas que participarán en la plataforma.

A través de esta tienda digital los clientes encontrarán las colecciones de primavera y algunos diseñadores también ofrecerán piezas de archivo. La primera ola se lanzó la semana pasada en Amazon, pero se agregarán más diseñadores en las próximas semanas y meses.

El objetivo principal de la tienda es proporcionar otra vía para que los diseñadores generen ingresos durante la pandemia. Derek Lam calificó la iniciativa como un “salvavidas que estoy muy agradecido de tener” en un correo electrónico enviado a Vogue. “Cada venta en esta capacidad va a ayudar a mi negocio. Lo que es más importante, ayudará a preservar los trabajos de los diseñadores, artesanos, equipos técnicos, equipos de ventas y marketing en mi empresa”.

-UNA NUEVA ERA-

La empresa liderada por Jeff Bezos lleva años intentando invadir este mercado; sin embargo, la venta de imitaciones de productos de alta costura y una interfaz limitada que no es capaz de transmitir una experiencia de marca son algunos de los motivos, por los cuales justificaba su dificultad para navegar en este sector.

El espíritu de Amazon, “la tienda de todo”, nunca se ha mezclado bien con el entorno de la moda, puesto que para muchos representantes de la industria, esta plataforma nunca pareció suficientemente glamurosa para relacionarse con las marcas de lujo. Aunque sus productos se vendieron en Zappos o Shopbop, propiedad de Amazon, esas marcas evitaron ser absorbidas por la empresa matriz.

Eso no impidió que Amazon lo intentara. En 2011, la compañía presentó myhabit.com , un sitio de venta flash destinado a competir con sitios como Gilt Groupe. No obstante, este cerró en 2016, un año después de que Amazon se asociara con la CFDA para patrocinar la primera Semana de la Moda Masculina de Nueva York.

En una llamada a los inversores en 2016, Jean-Jacques Guiony, director financiero de LVMH, el grupo de lujo más grande del mundo, anunció: "Creemos que el negocio existente de Amazon no se ajusta a nuestro lujo, punto final, pero también no encaja con nuestras marcas. Si cambian el modelo comercial, no lo sé, pero con el modelo comercial existente, no hay forma de que podamos hacer negocios con ellos por el momento”.

A pesar de que los diseñadores de alta gama se habían alejado de Amazon, parece que esta situación sanitaria le ha permitido a la empresa dar el siguiente paso, ya que al ingresar al mercado de lujo, esto lo posicionaría como el minorista de moda más grande de los Estados Unidos.

