La música lo cura todo. En tiempos como el actual (cuando los ánimos no son los mejores y la energía a veces puede caer a cero) una buena armonía logra mejorar considerablemente la actitud que le ponemos a las cosas. Motivados por ello -y siguiendo con sus calendarios de trabajo- distintos artistas en el mundo se han atrevido a configurar los videoclips de sus nuevas canciones apoyándose en la magia del internet, consiguiendo, de paso, una mayor conexión con sus seguidores. ¿Quiénes se sumaron al reto? Aquí te lo contamos.

Una de las primeras duplas que se atrevió a grabar un video durante el aislamiento social fue la conformada por los españoles Aitana y David Bisbal. “Si tú la quieres”, se estrenó el 2 de abril de este año, cuando España aún enfrentaba un fuerte pico de contagios y muertes por el COVID-19. “Si tú la quieres, quédate en casa”, compartía Bisbal en redes sociales, como parte de la promoción de la canción que hasta hoy acumula más 33 millones de vistas en Youtube.

“Este video se ha podido realizar gracias a todas esas personas que han mandado sus videos para completarlo. Os queremos”, sumaba el artista español. Y así fue, pues en el clip no solo se aprecia a David y Aitana cantando en sus casas la poderosa canción, sino también videos caseros que reflejan distintos momentos de sus seguidores en el marco de la pandemia: familias jugando, abuelos comunicándose por videollamada, médicos luchando en hospitales, aplausos desde la ventana. Muy conmovedor.

1. Si tú la quieres: David Bisbal y Aitana

Dos semanas después, la colombiana Greeicy develaría el primer single de su nuevo álbum, la canción “Los Besos”. Para la creación del videoclip, la cantante se apoyó en tomas caseras, que mostraban su lado más real y compartían a sus seguidores detalles de su casa, sus mascotas y su relación con el también cantante Mike Bahía.

“Mientras estemos en casa, les entregaré lo más real de mí. Mientras estemos aquí y tenga la posibilidad de hacer un video, obviamente tocará ingeniármelas, para que tenga un toque diferente. “Los Besos”, fue un video genuino y real, les compartí un poco lo que es mi casa, mi relación”, compartió Greeicy en una entrevista exclusiva con El Comercio. Hasta hoy, el video cuenta con más de 18 millones de vistas en Youtube, más de 6 millones de reproducciones en Spotify y alrededor de 3 millones y medio de likes en el cover que la cantante compartió vía Instagram.

2. Los besos: Greeicy

Por su parte, el cantante venezolano Danny Ocean dio conocer el videoclip de su canción “Báilame” el 25 de abril vía Youtube, producción que se grabó de en su casa y cobró vida con la ayuda de edición y colorización especial. Además, la dirección fue realizada por él mismo con la ayuda del profesional Aroldo Contreras.

“Componiendo la canción me transporté a una escena en algún bar del mundo, con una morena y realmente ese es el momento que se desarrolla en la narrativa de la canción: ese momento en que conoces a esa persona y hablan por horas con un par de tragos de por medio, simplemente disfrutando ese primer encuentro que los conecta”, compartió el artista en una nota de prensa.

3. Báilame: Danny Ocean

Ya para fines del mes de abril, el grupo de amigos colombianos que conquistó al mundo con sus canciones, Morat, presentó el video de “Nunca te olvidé”, clip especial que se realizó con ayuda importante de sus seguidoras alrededor del mundo.

“Les avisamos de una vez: queremos que ustedes nos ayuden a hacer el video de esta canción. Sabemos que todos estamos en casa, y en parte queremos ver cómo es eso. Queremos sentirlos un poco más cerca. Les estaremos contando más adelante cómo es la vuelta, pero váyanse preparando”, anunció el grupo a fines de marzo vía Instagram.

El resultado se vería solo un mes después, con una producción que hoy alcanza las más de 5 millones de vistas en Youtube y que ha conseguido una conexión especial con sus followers, quienes tuvieron la oportunidad de participar enviando videos caseros. El resto, estuvo compuesto por clips de los cantantes entonando la canción desde sus casas, y divertidos videos stop motion de la banda, creados por muñecos lego y otros tejidos.

4. Nunca te olvidé: Morat

Para inicios de mayo, este modo de grabar videoclips conquistó también la industria anglo, y los conocidos Justin Bieber y Ariana Grande lanzaron sorpresivamente “Stuck with u”, canción que rápidamente ocupó los primeros lugares y que reflejaba de cierta manera la situación de muchas parejas durante la época de cuarentena.

El video, también fue configurado gracias a la ayuda de los fans, quienes en su mayoría se grabaron bailando románticamente con sus parejas, amigos, y hasta mascotas. Hoy, “Stuck with u”, acumula más de 45 millones de vistas en Youtube, vistas que además, sirven para recaudar fondos a la Organización sin ánimo de lucro “1st Responders Children’s Foundation”, en el marco de la lucha contra la pandemia por coronavirus.

La producción audiovisual, también acaparó las redes sociales y titulares debido a que incluía clips de conocidas parejas en la industria del entretenimiento, como Mila Kunis y Ashton Kutcher; Michael Bublé y Luisana Lopilato; Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk y Demi Lovato con su nuevo pretendiente.

5. Stuck with U – Ariana Grande y Justin Bieber

Luego vendría la reinterpretación de la canción ‘Locura Automática’ en manos de los cantantes latinoamericanos Cali & El Dandee junto a Sebastián Yatra. El tema, narra la relación a distancia que vive una pareja en tiempos de cuarentena, pasando por todas sus facetas.

Aunque fue una producción grabada manera más profesional, los actores interpretaron las escenas desde sus casas, al igual que los cantantes. El resultado les ha hecho ganar más de 12 millones de vistas en Youtube y más de 6 millones de reproducciones en Spotify, además de convertirse en una sensación de la plataforma ‘Tik Tok’, con el ‘Locura Challenge’.

6. Locura: Cali & El Dandee, Sebastián Yatra

Residente (René Perez) estrenó el videoclip de la canción “Antes que el mundo se acabe” el 14 de mayo vía Youtube, iniciando una ‘cadena de besos mundial’ para la configuración del mismo.

La producción, cuenta con amorosos besos de parejas de países alrededor del mundo como México, Argentina, Noruega, China, Turquía y Finlandia, y tiene participaciones estelares de personajes como el futbolista argentino Paulo Dybala y el actor estadounidense Ben Affleck, ambos con sus novias, las actrices Oriana Sabatini y Ana de Armas, respectivamente.

7. Antes que el mundo se acabe: Residente

Otro de los recursos en los que se han apoyado los artistas del rubro musical para la realización de sus videoclips es el de la animación. El 23 de abril Sebastián Yatra (junto a Cosculluela, Lalo Ebratt, Llane y Dalmata) presentó el video de “TBT Remix” y el 14 de mayo, Reik y Aitana develaron el video de “Enemigos”, ambos empleando esta lúdica herramienta.

8. TBT Remix: Sebastián Yatra ft. Cosculluela, Lalo Ebratt, Llane, Dalmata

9. Enemigos: Aitana, Reik

Los Jonas Brothers no podían ser ajenos a esta ola y grabaron por Zoom el videoclip de su más reciente éxito, la canción “X”, que interpretan al lado de la latinoamericana Karol G. Hasta hoy, la producción cuenta con más de 3 millones de vistas en Youtube, y se encuentra en el puesto 40 de tendencias en nuestro país.

Cabe resaltar que además, Karol G se prepara para realizar una presentación de esta canción junto a los Jonas Brothers, durante el programa especial Graduate Together: America Honors The High School Class of 2020 (Graduémonos Juntos: América Honra la Clase de 2020).

10. X: Jonas Brothers ft. Karol G

Por último, el videoclip más reciente elaborado desde casa, es el de la mexicana Danna Paola. Para su composición, pidió ayuda a otras estrellas de la industria del entretenimiento, quienes se grabaron con el celular desde distintas partes en el mundo entonando su nuevo single, titulado “Contigo”.

En él, destaca la aparición del colombiano Sebastián Yatra y la española Ester Expósito, con quien compartía escena en la serie de Netflix Élite. La argentina Lali y la peruana Isabela Merced, también participaron del sensual videoclip, que hoy se encuentra en el puesto dos de tendencias en Perú, y acumula más de 1 millón de vistas a solo un día de su estreno.

11. Contigo: Danna Paola

