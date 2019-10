Las hermanas Kardashian-Jenner siempre marcan tendencia, ya sea con sus looks, maquillajes o peinados. Pero no solo ello, sino que sorprenden mucho más días cercanos a la noche de brujas, pues deslumbran con sus disfraces muy sensuales y llamativos. Las hermanas se han vestido de muñecas, superhéroes hasta incluso de conejitas de Playboy. Definitivamente, ninguna de ellas pasa desapercibida, es por ello que recordamos algunos de sus looks que nos pueden servir de inspiración para este Halloween.

Cada año, el clan impresiona a sus seguidores con sexys looks e increíbles disfraces de Halloween. Kylie, Kourtney y Kim son las que más sorprenden pues cada año suben distintos disfraces en sus redes sociales. La reciente fotografía que Kylie Jenner subió a su Instagram fue de una conejita Playboy junto a su mejor amiga.

La hermana menor, no solo lució un look, sino que también se vistió de Madonna. Lo que más llamó la atención de ese disfraz, es que en un video en su cuenta de Instagram, recreó el icónico beso que le da a Britney Spears (Kylie) a Madonna (Stassie). Asimismo, para conocer más de los disfraces que llevaron las hermanas Kardashian-Jenner, recorre la galería que está al inicio de la nota.