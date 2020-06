Hace poco más de 15 años la diseñadora peruana Jessica Butrich trazó su camino en el mundo de los zapatos, una de las debilidades más exquisitas en el armario de una mujer. Desde un inicio, marcó su propia moda, extravagante y colorida, sin miedo al estilo aún conservador de la capital peruana.

Siempre fiel a su original espíritu, la marca homónima de la peruana fue creciendo poco a poco, migrando del internet a una tienda propia en el corazón de Miraflores, una esquina rosada que más de uno reconoce. Hoy, sus clientas también han rebasado los límites fronterizos, siendo una de las más destacadas la cantante mexicana Thalía, quien causó furor en redes luego de lucir un par de ‘Butrich’ por segunda vez, en un Tiktok que ya es viral.

*Aquí el video:

Sin embargo, esta no es la primera vez que la intérprete se muestra fanática de las creaciones de Butrich, pues a fines de febrero de este año lució dos de sus diseños en el marco de las celebraciones de los Premios Lo Nuestro. “Estábamos en una reunión con todo el equipo Butrich cuando me enteré. Me emocioné porque es una artista que siempre he admirado y ha sido una inspiración para mí por su estilo tropical extravagante”, compartió Jessica Butrich en una conversación exclusiva con El Comercio.

La historia empezó así: Irma Martínez, stylist de la intérprete de “Amor a la mexicana”, se comunicó con el equipo de Butrich con el fin de que le ‘mandaran opciones’ para que la estrella luzca en el marco de los Premios Lo Nuestro. “Ella misma realizó una selección de piezas, e inmediatamente las enviamos a Miami”, recuerda la creativa.

Luego de ello, se supo de Thalía llevó dos pares de Butrich en el evento. Los primeros, de cuero grabado en color dorado y moño delantero, fueron lucidos durante la ceremonia principal cuando tomó el escenario al lado de ‘Pitbull’, y combinados por un vestido naranja encendido con volantes. Este diseño, bautizado como ‘Cayetana’ es el mismo que la cantante lució en el reciente video de TikTok.

En segundo lugar, sorprendió con un par de plataformas con detalles de arcoiris, en lo que habría sido una celebración por su trayectoria musical. De hecho, este par de tacones fue el que más suspiros robó.

-La historia detrás del diseño-

Los ‘Sunshine’ en modelo plataforma que enamoraron a Thalía tienen una importancia particular en la carrera de Jessica Butrich. “Fue uno de los primeros modelos que diseñé, en el año 2004. Está hecho a mano en cuero, con detalles de terciopelo en tonos retro”, rescató con emoción Butrich.

Además, este par es una de las piezas más vendidas en la marca, y cuenta con una gama completa de zapatos que van desde plataformas hasta presentaciones más cómodas como flats, todas inspiradas en arcoiris de ensueño.

A futuro, Jessica Butrich espera calzar a más artistas de estilos fuertes y definidos, que vayan con el espíritu de su marca. “Me encantaría vestir a artistas con un marcado estilo latino como Jennifer Lopez o Becky G. Por otra parte, también me fascinaría inspirar a artistas como Gwen Stefani o Ariana Grande”, concluyó.

