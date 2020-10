Rihanna- hace mucho tiempo- que dejó de ser solo una cantante exitosa. Ahora, la artista de Barbados también se ha convertido en una empresaria que deja huella con cada proyecto que inicia. De ello, es fiel prueba su firma de lencería Savage x Fenty.

Desde su lanzamiento en el 2018, la firma de lencería no solo se ha hecho un espacio en la industria, sino que se ha convertido en una de las firmas más populares de la temporada. No solo se trata de la fama de su creadora, sino también del concepto que lleva detrás. Savage x Fenty va en contra del body shaming y de la discriminación racial; dos razones que la han convertido en la favorita de las generaciones más jóvenes.

La firma- que lleva a la inclusión como su mayor lema- también ha generado muchos titulares con sus campañas publicitarias y desfiles. Muy a la onda de lo que algún día fue Victoria’s Secret, la marca de Rihanna ha llevado las pasarelas a otro nivel; convirtiéndolas en un espectáculo de inicio a fin. Su último desfile, que se emitió a través de Amazon Primer el pasado 2 de octubre, no fue la excepción.

Pese al gran éxito del evento virtual, la firma ha recibido un cúmulo de críticas tras su última pasarela. ¿La razón? La comunidad musulmana ha acusado a Rihanna de apropiación cultural debido a una canción utilizada en el desfile. Para ser exactos, se trata de “Doom” de Coucou Chloe, un tema que lleva un hadiz- texto sagrado del Islam- en un extracto de su letra. El momento sucedió cuando Rihanna pisó la pasarela. La cantante lucía uno de sus modelos de lencería mientras “Doom” sonaba de fondo.

Coucou Chloe ha sido la primera en disculparse por el hecho. “Doom fue creada usando samples de música dance que encontré en Internet y, en ese momento, no sabía que esos samples usaban el texto de un hadiz islámico”, dijo la cantante.

Tras sus disculpas, han llegado las de Rihanna, que no se han hecho esperar. “Me gustaría agradecer a la comunidad musulmana por señalar un gran descuido que fue involuntariamente ofensivo en nuestro show Savage x Fenty”, dijo la cantante. “Lo más importantes es que me gustaría disculparme con ustedes por este honesto, pero descuidado error. Entendemos que hemos herido a muchos de nuestros hermanos y hermanas musulmanes, y estoy increíblemente apenada por esto. No utilicé esa canción con ninguna intención de faltar el respeto a Dios o cualquier religión y por lo tanto el uso de la canción en nuestro proyecto fue completamente irresponsable”, continuó.

Las disculpas de Rihanna esperan sellar el asunto y dejar el error en el pasado. La gran pregunta es: ¿afectará esta situación a la ventas de la nueva colección? Habrá que esperar para averiguarlo.

