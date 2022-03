Abrió sus puertas en el 2015 y desde entonces, su popularidad no ha hecho más que subir como la espuma. Se trata de García-Morilo, el atelier de la diseñadora peruana Elida Morillo (25). Especializada en vestidos de novias, la casa es el go to para muchas peruanas que buscan el diseño soñado para el gran día. Entre sus musas favoritas están la creadora de contenido Tana Rendón o la modelo peruana Luana Barrón. Gracias al éxito, la firma ha dedicido ir más allá. Tras la apertura de su nuevo local en San Isidro, García Morilo se ha vuelto un espacio que coexiste con otras firmas nupciales que toda novia busca para el gran día: desde el vestido hasta el bouquet, los tacones o la joyería. Una suerte de paraíso nupcial.

Cuando Eli- como le gusta que la llamen los amigos- se aventó a la industria de las novias, tenía tan solo dieciocho años. Lo hizo junto a su pareja y un amigo de la universidad; luego de confeccionar los vestidos para las damas de honor de la boda de un familiar. Se ofreció con mínima experiencia: llevaba poco tiempo estudiando la carrera de diseño de moda en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y aún no sabía ni siquiera coser. Sin embargo, con la ayuda de su compañero lograron sacar esa línea adelante y ese fue el inicio del sueño.

Siete años después, Eli es dueña de García-Morilo, un atelier especializado en novias que pisa fuerte en el mercado local. El estilo de sus vestidos varía, pues siempre “los diseños nupciales son una cocreación entre la diseñadora y la novia”, recalca. Aunque claro, el ADN de sus creaciones tiene diferenciales claros. “Mis diseños son una mezcla entre lo romantico y lo ‘bolt’. Soy fan de las siluetas entalladas y los complementos que destaquen la feminidad clásica” , comenta. A esto, se le suman las tendencias nupciales que van cambiando. “En los últimos años, las peruanas están buscando alejarse de lo clásico. Ahora, en cuanto a vestidos de novia buscan diseños más minimalistas, más simples. Les importa mucho que la confección esté muy bien armada, por supuesto. Ya no hay muchas novias que busquen vestidos de torta”, apunta.

Pero más allá de los vestidos de novia, García-Morilo busca convertirse en un punto de encuentro nupcial; una suerte de multitienda donde la novia pueda encontrar todo lo que necesita para el gran día. Desde su mudanza a un nuevo local en San Isidro- con mayor amplitud y número de espacios- la firma convive con otras marcas y emprendimientos peruanos relacionados al mundo nupcial. “Con el booom del ecommerce en pandemia, nacieron muchos emprendedores. Dado que ellos estaban interesados en tener un espacio físico y nosotros teníamos una casona muy espaciosa...empezamos a ofrecerles la oportunidad. Postularon muchas marcas y ahora albergamos un ambiente con otros emprendedores”, cuenta Eli. En la casona rosa, puedes encontrar los vestidos de la firma por supuesto, así como los zapatos de novia Catú o los anillos de compromiso de la marca Gene & Co. También cuentan con firmas especializadas en arreglos florales, joyería y hasta salones de peluquería, uñas y pestañas postizas. Lo dicho, una suerte de multitienda para novias.

Más allá de lo nupcial

Además de los vestidos de novia, la firma también cuenta con vestidos de invitada y colecciones fuera de lo nupcial. De hecho, lanzarán su primera colección prêt-à-porter después de la pandemia, la primera semana de abril. “La colección está inspirada en el pop de los años ochenta. En casa crecí escuchando esa musica con mis papás y la tengo muy presente en mis recuerdos. Estoy preparando treinta piezas: desde vestidos de noche y de novia hasta prendas prêt-à-porter. Es una explosión de color y cuenta con mucho trabajo de bordado”, adelanta.

Esta línea estará disponible en Casa Lima Showcase, el segundo proyecto de Eli. “Tengo dos grandes proyectos. Los vestidos de novia y a medida los vemos en el atelier, donde puedes encontrar marcas afines también. Los vestidos de invitada listos para llevar y las colecciones prêt-à-porter las encuentras en Casa Lima Showcase, donde también compartimos el espacio con firmas y emprendimientos peruanos”, explica.

EL DATO

Visita el atelier de García Morilo en la avenida Arequipa 3510, San Isidro. Casa Lima Showcase se encuentra en la avenida 28 de Julio 547, en el distrito de Miraflores.