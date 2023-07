El mundo del fútbol y la moda de lujo vuelven a protagonizar otro viral encuentro protagonizado por el popular jugador de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. Siguiendo los pasos que su ex compañero de equipo, Jefferson Farfán, dio hace unos días al lucirse en redes con un look tan urbano como lujoso; el popular ‘Depredador’ se arriesgó a llevar tremendo look durante una entrevista para ESPN. Esta vez, el furor que causó entre los seguidores del futbolista y los amantes de la moda fue una divertida, relajada y costosa prenda de una de las marcas de lujo más importantes del mundo.

Paolo Guerrero durante la entrevista en ESPN. (Foto: ESPN)

Aunque no lo demuestre abiertamente ni tan seguido en redes, Paolo Guerrero también ha sido conquistado por las costosas marcas de lujo al igual que otras estrellas del mundo del fútbol peruano. Durante una reciente y extensa entrevista que brindó a ESPN, el jugador de 39 años no tuvo mejor idea que hablar sobre su futuro deportivo vistiendo un relajado y colorido look de inspiración retro que hizo resaltar su lado más efervescente y fresco en términos de moda.

¿La prenda protagonista del look que en cuestión de horas se volvió viral? Una camisa de ‘estilo bowling’ estampada con referencias a símbolos retro de los años 90 como videograbadoras, disquetes y cassetes en contraste con una silueta masculina y el grande logo de la firma a un lado. Una juvenil prenda protagonizada por una paleta de color dominada por el celeste y marrón. Aunque aparentemente sencilla (dada también la combinación con pantalones y zapatillas negras), la camisa llamada Double Match pertenece nada menos que a la colección primavera/verano 2020 de la firma de lujo italiana Prada.

¿Su precio? Un aproximado de 1,200 dólares (más de 4,370 soles), según Editorialist. Una visita rápida a la web de Prada nos revela que el tipo de esta camisa, de doble estampado, tendría un costo que varía entre los 1000 y 1800 dólares. Este modelo no aparece en la web, al tratarse de una colección de hace tres años.