Estudiar en el extranjero es una experiencia única que siempre abre puertas a nuevas oportunidades. Así lo confirma Elida Morilo, diseñadora y directora creativa de Garcia-Morilo Atelier; quien luego de culminar una exitosa etapa académica en Milán, hoy te trae todos los tips que necesitas para que ese sueño de estudiar moda, diseño o cualquier otra disciplina artística en el extranjero se vuelva realidad.

Con años de experiencia en el sector de la moda y los vestidos de novia, Elida Morillo sabía que para seguir expandiendo los horizontes de su marca primero tenía que expandir los suyos. Llena de determinación, apoyo y muchas ganas de aprender, Elida hizo sus maletas y logró cumplir el sueño de estudiar en una de las escuelas de moda, arte y diseño más reconocidas de Europa, el Instituto Marangoni en Milán .

Cómo hacer el primer contacto

Siendo una escuela al otro lado del continente, la distancia (tanto física, cultural y de lenguaje) puede ser una de las principales razones por la que muchas ni siquiera intentan hacer un primer contacto. Elida también se topó con esta primera barrera, pero logró superarla gracias a Studymilan, una agencia de acompañamiento y asesoría educativa para quienes desean estudiar en Milán .

Studymilan ayuda a estudiantes peruanos a conectar con la escuela de sus sueños. Las universidades en las que se enfocan son las más reconocidas a nivel internacional en materia de moda, arte y diseño. (Foto: Elida Morilo)

Esta agencia peruana funciona como un intermediario entre tú y la escuela: desde que empiezas a pensar en qué estudiar hasta que culminas satisfactoriamente la carrera, máster o curso (corto o largo) en cualquiera de estas 3 universidades: Naba, Domus Academy y Marangoni.

Con sedes en Milán y Roma, Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) es la mayor academia privada de Italia en el campo del Arte, Diseño y Moda. Domus Academy es una escuela de Diseño, Moda, Experiencia y Negocios en Milán (y la primera escuela de diseño de posgrado de Italia). Marangoni (Istituto Marangoni), con múltiples sedes en Milán, París, Londres y más, es una de las escuelas de moda con más tradición en Europa. Y justamente esta es donde la diseñadora vivió una de las experiencias más gratificantes tanto a nivel educativo, laboral y personal; siempre de la mano de la agencia que hizo su proceso más sencillo y llevadero.

De acuerdo a la diseñadora, Studymilan guía y brinda las mejores opciones de acuerdo a las condiciones del estudiante (nivel educativo, orientación, estilo de vida, ritmo de estudio, presupuesto, entre otros). Una vez escogido el plan educativo y la universidad, la misma agencia se encarga de agilizar el proceso de inscripción. “Si contacto a Marangoni por mi cuenta, todo está en inglés o italiano, te hacen llenar miles de formularios, tal vez la respuesta de la asesora de la misma escuela es más lenta y así. A través de la agencia, es mucho más sencillo, le dices lo que deseas a la agencia y ellos te hacen literalmente todo. Sólo tienes que firmar aquí, allá y ya está todo”, explica Elida.

Además de la asesoría en sus diversos canales, Studymilan también organiza constantemente eventos gratuitos informativos en Lima. (Foto: Elida Morilo)

Cómo gerenciar tu estancia en Milán

Una vez que llegues a la ciudad, obviamente necesitarás un lugar seguro, lindo y cómodo donde quedarte. De acuerdo a Elida, una muy buena opción es compartir el lugar. Al igual que tú, otras chicas también persiguen un sueño similar. Studymilan puede conectarte con otras estudiantes de tu misma nacionalidad o idioma para que puedan vivir juntas y apoyarse entre sí. “Si van más peruanos, la agencia te los presenta en Lima para que tengas un apoyo desde antes de llegar a Milán”, revela Elida.

Si aplicas a los cursos cortos, no necesitas Visa de estudiante, basta con ir como turista. Y en caso apuntes a un curso a largo plazo o carrera, la misma agencia Studymilan te tramita el permiso y todo lo que necesites para poder quedarte el tiempo necesario para que culmines exitosamente tus estudios.

De acuerdo a Elida, este acompañamiento personalizado de la agencia no tiene un costo adicional, es un plus al que puedes recurrir cada vez que lo necesites. Así, si estudias moda, la directora en Milán te puede recomendar los mejores spots para ver looks de ‘streetstyle’, dónde están las tiendas más populares, dónde comprar tus telas o materiales de trabajo o incluso qué galerías o museos puedes visitar para inspirarte mucho más. (Foto: Elida Morilo)

Cómo adaptarte al ritmo educativo en la escuela

La escuela Marangoni cuenta con una amplia variedad de cursos de todas las especialidades y niveles. Entre los más populares están los de corta duración (2 a 3 semanas). “Son cursos en los que son bienvenidos todo tipo de alumnos. No hay límite de edad ni nada”, afirma Elida Morillo, quien optó por el curso “Marketing for Luxury”, con el fin de expandir el público de su atelier en Perú. Además, algo que resalta de la escuela Marangoni es la variedad de profesores que hay incluso para un solo curso , algo que no encuentras en otros lados.

Estos docentes (que por cierto son de distintos países) no solo se dedican a la enseñanza de moda, sino también son profesionales insertados en el mundo de la moda , cada uno en su propia especialidad: estilistas, periodistas de moda, compradores de moda, diseñadores y más. Los maestros te guiarán a través de un contacto cercano, tanto así que incluso tendrás la oportunidad de sumarlos a tu red de contactos.

Y si crees que esta increíble experiencia puede verse truncada por la barrera del idioma, pues olvídate. No necesitas saber italiano, basta con un inglés fluído . “No te piden examen inglés, basta con que converses en inglés y puedas entender en inglés para que puedas experimentar todo”, señala Elida.

De acuerdo a Elida, aparte del beneficio educativo de ser alumna de Marangoni, también te dan las herramientas para que aproveches tu estancia a nivel cultural. Cuentan con una aplicación de descuentos en diversas tiendas de ropa, restaurantes y museos en Milán. (Foto: Elida Morillo)

Cómo acostumbrarte al nuevo estilo de vida

Siendo Milán una ciudad tan diversa, la agencia brinda apoyo en lo que necesites, más allá de lo meramente educativo. A través de una de sus directoras (quien radica en Milán), podrás recibir ayuda y recomendaciones desde los mejores lugares para alojarte hasta los restaurantes y tiendas que puedes visitar para que te adaptes más fácil a tu nuevo estilo de vida.

Además de la agencia, también encuentras una red de apoyo en las aulas del Istituto Marangoni. De acuerdo a Elida, no importa el lenguaje a la hora de hacer amigos. Puedes formar una red de apoyo con tus compañeros de clase (un grupo diverso que incluye desde aquellos que recién empiezan la carrera hasta aquellos que ya tienen sus propios negocios). Ellos no solo serán tus amigos, sino también tu red de contactos para futuras colaboraciones o proyectos que enriquezcan tu portafolio laboral.

Y cómo no, siendo Milán capital de la moda por excelencia, se respira moda todo el día, todos los días. Tendrás la oportunidad de diversificar y enriquecer tu propio estilo con la creatividad e inspiración que encuentras en cada espacio de la ciudad. En el caso del Istituto Marangoni, la locación no podría ser más ideal, pues se ubica en el popular “cuadrilátero de la moda”, una exclusiva zona fashionista donde te puedes topar con celebridades haciendo compras y diseñadores famosos en el día a día.

De acuerdo a Eli, el ambiente fashionista llega a tal nivel que los pasillos y las aulas universitarias parecen un desfile de modas diario por la forma de vestir creativa de cada estudiante, una señal más de la ilimitada inspiración y variedad de estilos que podrás encontrar allí. (Foto: Elida Morillo)

Cómo culminar exitosamente

Luego de las arduas semanas en la universidad, la recompensa final no solo es a nivel educativo (lo que aprendes y el certificado que lo valida), sino también laboral y personal. “Los últimos días, tuve una sensación de nostalgia, pero también de hambre por aprovechar cada clase al máximo, por que no se me escape un contacto, por terminar de crear mi ‘networking’. Sí fue un poco estresante, como en todas partes, terminar el trabajo final; pero el salón es una plataforma para el futuro . Marangoni también ofrece una bolsa laboral espectacular a sus alumnos. Todos los que van a estudiar a Marangoni terminan trabajando en moda”, revela Elida, orgullosa y feliz de compartir su experiencia con aquellas chicas que también quieran cumplir el sueño de estudiar moda, diseño o cualquier disciplina artística en Milán, la famosa meca italiana de la moda.