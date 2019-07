Sadie Sink, el estilo de la otra 'it girl' de Stranger Things | FOTOS

La tercera temporada de Stranger Things ha llegado a la plataforma de Netflix y los fanáticos están más que agradecidos luego de la espera. Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Sadie Sink volverán a formar parte de nuestras maratones y dejarán sorprendido a más de uno con su singular talento actoral.

Además de sus grandes características en el mundo de la actuación, estos jóvenes actores se están ganando un lugar en la industria de la moda, pues cada uno de ellos cuenta con buen gusto por la moda y el estilo. Este es el caso de Sadie Sink, actriz de 17 años que interpreta a 'Max' en Stranger Things desde la segunda temporada.

En una reciente entrevista con el portal web 'Who What Wear', Sink declaró que no le gusta que encasillen su estilo de vestir en un solo 'espíritu', pues ella viste de acuerdo a lo que quiere y a lo que le gusta. "No soy solo 'edgy', ni solo 'tomboy', ni solo 'girly'. Yo hago lo que quiero, y si me gusta algo, lo llevaré puesto", agregó.

Y así lo ha demostrado en cada una de las alfombras rojas y eventos públicos a los que asiste, llevando tenidas que juegan con distintos estilos, piezas, colores y estructuras. ¿Sus marcas favoritas? Kate Spade, Prada y la firma vegana Hiraeth Collective.

