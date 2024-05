1 / 16

Llegó el evento anual más importante para el mundo de la moda: la MET Gala. Como es tradición, celebridades y figuras de moda del momento se reúnen en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para mostrar sus mejores looks sobre la alfombra roja en las icónicas escaleras del museo. Esta edición, “Garden of Time” fue el código de vestimenta con el que los invitados tendrán la oportunidad de interpretar la belleza de la naturaleza a su propio estilo. Con Zendaya, Bad Bunny, Jennifer Lopez y Chris Hemsworth como anfitriones del evento; estos fueron los looks que destacaron en esta mágica velada. (Fotos: AFP)